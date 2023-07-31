Общество 31.07.2023 в 09:26
Премьер-министр Монголии посетит США с официальным визитом
Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай обменяется мнениями об углублении стратегического партнерства с США
Текст: Номер один
Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай совершит официальный визит в США 2-6 августа по приглашению вице-президента США Камалы Харрис, сообщает МОНЦАМЭ.
По информации пресс-служба правительства Монголии, центральным событием предстоящего визита главы монгольского правительства станут официальные переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис.
Ожидается, что помимо встречи с высокопоставленными должностными лицами администрации США, Оюун-Эрдэнэ посетит Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, Агентство США по международному развитию и Финансовую корпорацию международного развития США.
В ходе визита премьер-министр Монголии обменяется мнениями об углублении стратегического партнерства с США, которое занимает важное место в политике «третьего соседа» Монголии, а также обсудит вопросы расширения политического, экономического, гуманитарного и регионального сотрудничества. Также планируется подписание ряда документов двустороннего сотрудничества.
Фото: montsame.mn
По информации пресс-служба правительства Монголии, центральным событием предстоящего визита главы монгольского правительства станут официальные переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис.
Ожидается, что помимо встречи с высокопоставленными должностными лицами администрации США, Оюун-Эрдэнэ посетит Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, Агентство США по международному развитию и Финансовую корпорацию международного развития США.
В ходе визита премьер-министр Монголии обменяется мнениями об углублении стратегического партнерства с США, которое занимает важное место в политике «третьего соседа» Монголии, а также обсудит вопросы расширения политического, экономического, гуманитарного и регионального сотрудничества. Также планируется подписание ряда документов двустороннего сотрудничества.
Фото: montsame.mn