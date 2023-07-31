Общество 31.07.2023 в 09:26

Премьер-министр Монголии посетит США с официальным визитом

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай обменяется мнениями об углублении стратегического партнерства с США
A- A+
Текст: Номер один
Премьер-министр Монголии посетит США с официальным визитом
Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай совершит официальный визит в США 2-6 августа по приглашению вице-президента США Камалы Харрис, сообщает МОНЦАМЭ.

По информации пресс-служба правительства Монголии, центральным событием предстоящего визита главы монгольского правительства станут официальные переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис.

Ожидается, что помимо встречи с высокопоставленными должностными лицами администрации США, Оюун-Эрдэнэ посетит Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, Агентство США по международному развитию и Финансовую корпорацию международного развития США.

В ходе визита премьер-министр Монголии обменяется мнениями об углублении стратегического партнерства с США, которое занимает важное место в политике «третьего соседа» Монголии, а также обсудит вопросы расширения политического, экономического, гуманитарного и регионального сотрудничества. Также планируется подписание ряда документов двустороннего сотрудничества.

Фото: montsame.mn
Теги
Монголия США связи

Все новости

В районе Бурятии из-за грозы воспламенился лес
31.07.2023 в 09:57
В Улан-Удэ из-за жары поливают дороги
31.07.2023 в 09:44
Премьер-министр Монголии посетит США с официальным визитом
31.07.2023 в 09:26
В районе Бурятии больным детям не выдавали лекарства
31.07.2023 в 09:26
Если ребенок испортил товар в магазине
31.07.2023 в 09:00
В Бурятии едва не сгорел КАМАЗ
30.07.2023 в 16:57
Глава Бурятии поздравил моряков и ветеранов флота с их профессиональным праздником
30.07.2023 в 16:09
Самолёт с отказавшим шасси из Улан-Удэ приземлился в аэропорту Шереметьево
30.07.2023 в 14:36
В Улан-Удэ проходит второй день «пушистой» ярмарки
30.07.2023 в 14:11
В Улан-Удэ горожане возмущены зарослями кустов возле пешеходных переходов
30.07.2023 в 13:08
ЗУРХАЙ
с 26 июля по 1 августа

Читайте также
В Улан-Удэ из-за жары поливают дороги
Охлаждение дорог снижает уровень их деформации
31.07.2023 в 09:44
Если ребенок испортил товар в магазине
Всегда ли нужно возмещать ущерб?
31.07.2023 в 09:00
Глава Бурятии поздравил моряков и ветеранов флота с их профессиональным праздником
Этот праздник — дань уважения надежным защитникам Отечества и славным морским традициям
30.07.2023 в 16:09
Самолёт с отказавшим шасси из Улан-Удэ приземлился в аэропорту Шереметьево
Пассажирский Boeing ждали на месте пожарные бригады
30.07.2023 в 14:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru