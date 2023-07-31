Общество 31.07.2023 в 14:54

В Улан-Удэ восстановили движение на улице Ключевская

На участке еще предстоит обустроить тротуары и восстановить зеленые насаждения
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ восстановили движение на улице Ключевская
Автомобильное движение в сторону 20а квартала в Улан-Удэ полностью восстановлено, сообщили в мэрии города. Накануне на этом участке автотрассы закончили укладывать асфальт. Теперь здесь будут восстанавливать тротуары и проводить озеленение территории.

Все работы по благоустройству ведутся в круглосуточном режиме, заверили в городской администрации.

Напомним, 14 июля на проезжей части по ул. Ключевская в районе дома №66 произошло обрушение свода канализационного коллектора диаметром 1,5 метра, который был введен в эксплуатацию в 1970 году. В этот же день на объекте начались ремонтно-восстановительные работы, движение транспорта в сторону 20а квартала полностью перекрыли. Под замену попал аварийный участок трубопровода протяжённостью почти 90 метров.

Причиной затяжного устранения аварии стала глубина залегания трубопровода - не менее девяти метров и значительное обрушение откосов котлована из-за песчаного грунта. Все ремонтные работы проводились без отключения холодной воды.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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