Общество 01.08.2023 в 10:13

Эксперт: «Предвыборная ситуация в Бурятии стабильна»

Однако пока сложно сказать, как будет разворачиваться избирательная кампания
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Текст: Номер один
Эксперт: «Предвыборная ситуация в Бурятии стабильна»
В Бурятии по сравнению с другими регионами складывается стабильная предвыборная ситуация.  Об этом заявил Батор Будаев, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и социологии БГУ.    
                                                              
Никаких крупных скандалов с регистрацией кандидатов и партийных списков в целом не отмечается. В республике о своем участии в выборах заявили лишь парламентские партии Более того доля кандидатов самовыдвиженцев крайне мала и составляет всего – 10 человек, необычайно низкий показатель. Соответственно, никаких кандидатов и партий-спойлеров не будет, считает эксперт.

По сравнению в предыдущими выборами депутатов Народного Хурала существенно обновился список первых лиц в общетерриториальных списках политических партий. Но если в «Единой России» очень большая «скамейка запасных», что позволяет очень быстро реагировать на политико-конъюнктурные изменения, то у других партий ситуация несколько иная. И именно тут возникает некая интрига.

В КПРФ, по данным телеграмм-каналов, очень непростая ситуация с Т.Басловой, которая «якобы пустилась в бега», пообещав при этом внести в бюджет партии значительную сумму денег. Такая же история с заменой первых лиц в списке партии «Новые люди» с участника СВО на молодого кандидата с нулевой политической узнаваемостью, но вносящего существенную сумму на развитие партии.

Список первых лиц изменился и в «Справедливой России – За правду». В выборах не участвует  один из ее лидеров и основателей бурятского регионального отделения Иринчей Матханов. Его уход, видимо, обусловил и проблему кадрового голода. Партия, переживающая и на федеральном уровне кризисный период, в регионе сократила долю своих кандидатов-одномандатников.      
                                              
В ЛДПР ситуация же скорее улучшилась. Новый региональный координатор Д.Шишмарев сумел не только наладить работу в районах республики, но и сам стал относительно «медийным» лицом в регионе, партия в результате выставила своих кандидатов в каждом избирательном округе.  
                                    
Меньше всех кандидатов-одномандатников выдвинули «Новые люди» - 19, что для партии, лишь начинающей активно укореняться в политическом пространстве региона уже довольно неплохо. Учитывая тот, факт, что партия впервые принимает участие в региональных парламентских выборах вполне резонно ожидать, что именно ее кандидаты будут подвергаться наиболее агрессивно направленной против них агитацией со стороны иных парламентских партий.

Закончился этап подачи документов для регистрации кандидатов и партий для участия в избирательной кампании. Из числа поданных документов проверены и допущены к участию пока лишь две партии. Документы иных партий и кандидатов находятся на проверке. Буквально через неделю начнется активный агитационный этап избирательной кампании.

«Сейчас довольно сложно сказать, как будет разворачиваться избирательная кампания. Вместе с тем я считаю, что показатели «Единой России» и КПРФ скорее всего останутся на прежнем уровне или же немного подрастут. В отношении же партий ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» ничего однозначного сказать нельзя», - отмечает Батор Будаев.

Фото: Общественная палата РБ/скриншот
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