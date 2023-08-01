Общество 01.08.2023 в 15:07

В Улан-Удэ трудным подросткам помогают наставники проекта «Старший брат»

Они помогают ребятам, состоящим на учете
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ трудным подросткам помогают наставники проекта «Старший брат»
Как сообщили в мэрии города, за два года в проекте принял участие 101 подросток, 52 из них уже сняли с профилактического учета. В этом году количество участников увеличилось до 147 человек.

Ход реализации этого проекта в Улан-Удэ обсудили на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений под председательством мэра Игоря Шутенкова.

Проект «Старший брат» запущен в 2021 году, по желанию подростка и его родителей за ним закрепляется наставник из числа взрослых. Их сейчас 58 - специалисты органов и учреждений системы профилактики, классные руководители, социальные педагоги, кураторы, психологи, спортсмены, дворовые инструкторы, активисты молодежных объединений, представители военно-патриотических организаций, трудовых коллективов и волонтеры.

- Цель проекта - создать позитивные жизненные установки, чтобы преодолеть негативное отношение к обществу, отказаться от собственных асоциальных проявлений. Самый лучший результат - снятие ребенка с профилактического учета, - рассказал и.о. председателя Комитета по социальной и молодёжной политике Михаил Иванов.

Дети участвуют в спартакиадах, конкурсах, образовательных тренингах, экологических акциях, встречах с известными людьми в формате «диалог на равных». В августе ребята с наставниками поедут на озеро Щучье, также планируется сплав по реке.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил сформировать четкие предложения по решению имеющихся проблемных вопросов, среди которых отсутствие личного желания несовершеннолетних и их родителей взаимодействовать с наставниками и занятость наставников на основной работе, а также вопросы материального стимулирования.

- В целом у нас со всей молодежью – школьной, студенческой – проводится большой комплекс профилактических мероприятий, а проект «Старший брат» направлен именно на социализацию тех подростков, которые подверглись негативному влиянию и состоят на учете. Мы стараемся работать с каждым подростком индивидуально, - подчеркнул Михаил Иванов.

По результатам заседания предложено рассмотреть возможность закрепления в качестве наставников пенсионеров органов внутренних дел и активистов ТОС, а также депутатов по их округам.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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