Общество 02.08.2023 в 09:19

В Улан-Удэ на 90 суток закрыт павильон фаст-фуда Papa’s Kitchen

В кафе найдены грубые нарушения санитарного законодательства
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ на 90 суток закрыт павильон фаст-фуда Papa’s Kitchen
В Улан-Удэ на 90 суток приостановлена работа павильона быстрого питания Papa’s Kitchen (Жердева, 104, корп. 3). Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии санкции приняты за грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для здоровья потребителей.

На предприятии нарушалась поточность технологических процессов, не разработаны программы производственного контроля, прием продукции и продовольственного сырья осуществлялся без маркировки, нарушались условия мытья, дезинфекции посуды и инвентаря. Кроме того, персонал не соблюдал требования к прохождению профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации. По результатам лабораторных испытаний выявлена готовая продукция, не соответствующая обязательным требованиям по микробиологическим показателям.

В целях пресечения нарушений в отношении субъекта предпринимательства возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого Октябрьским районным судом Улан-Удэ вынесено постановление об административном приостановлении деятельности на 90 суток.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
кафе закрытие Роспотребнадзор

Все новости

Суд продлил распродажу имущества банкротного экс-депутата Госдумы от Бурятии
02.08.2023 в 09:26
В Улан-Удэ на 90 суток закрыт павильон фаст-фуда Papa’s Kitchen
02.08.2023 в 09:19
В Улан-Удэ с моста упал мужчина, а ребенка унесло течением
02.08.2023 в 09:10
Ремонт наоборот
02.08.2023 в 09:00
Вычет за автошколу
02.08.2023 в 09:00
В Бурятии еще один мобилизованный смог доказать право на бронь
02.08.2023 в 06:00
Иркутская область представит варианты реконструкции причалов на Байкале
01.08.2023 в 17:02
«Забайкалье – это по любви»
01.08.2023 в 15:42
В Улан-Удэ мошенники атакуют личные кабинеты горожан на Госуслугах
01.08.2023 в 15:27
Тепломагистраль №3 в Улан-Удэ получила долгожданные трубы
01.08.2023 в 15:18
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
Ремонт наоборот
Казалось бы, ремонт теплотрассы — это хорошо
02.08.2023 в 09:00
Вычет за автошколу
Как и за кого можно его получить?
02.08.2023 в 09:00
В Бурятии еще один мобилизованный смог доказать право на бронь
Военкоматы республики упорно противодействуют возвращению ценных работников
02.08.2023 в 06:00
Иркутская область представит варианты реконструкции причалов на Байкале
Бурятии реконструировать почти нечего, но республика заинтересована в строительстве причальной инфраструктуры
01.08.2023 в 17:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru