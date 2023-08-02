В Улан-Удэ на 90 суток закрыт павильон фаст-фуда Papa’s Kitchen

В Улан-Удэ на 90 суток приостановлена работа павильона быстрого питания Papa’s Kitchen (Жердева, 104, корп. 3). Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии санкции приняты за грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для здоровья потребителей.На предприятии нарушалась поточность технологических процессов, не разработаны программы производственного контроля, прием продукции и продовольственного сырья осуществлялся без маркировки, нарушались условия мытья, дезинфекции посуды и инвентаря. Кроме того, персонал не соблюдал требования к прохождению профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации. По результатам лабораторных испытаний выявлена готовая продукция, не соответствующая обязательным требованиям по микробиологическим показателям.В целях пресечения нарушений в отношении субъекта предпринимательства возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого Октябрьским районным судом Улан-Удэ вынесено постановление об административном приостановлении деятельности на 90 суток.Фото: egov-buryatia.ru