Уязвленное самолюбие

Некоторые жители дома № 12 недовольны ходом работ по капитальному ремонту. Подозревая в неприятной ситуации скрытые обиды между двумя подрядчиками, в ситуации разбирался «Номер один».Дом № 12 возвели 62 года назад. За прошедшие десятилетия здание изрядно поизносилось и нуждалось в ремонте. Реализация республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по строительно-монтажным работам в 2023 году началась на улице Прибайкальской 10 февраля.Однако некоторым жителям это не понравилось. Они считают, что подрядчик делает капитальный ремонт с помощью некачественных материалов и с нарушением технологии производства. Установил некачественный шифер, из-за чего теперь на чердак дома попадает вода. Парадная дверь хоть и закрывается, но не соответствует прежним размерам.- Подоконники в подъезде никто не менял, только окна поставили. Но самое главное, что всю приемку объекта они проводят без нашего участия, - рассказывают жильцы.Мы лично посетили заместителя генерального директора Фонда капремонта Алексея Иванова, который детально объяснил всю ситуацию.- В Кабанском районе не так много подрядных организаций. Столичные строительные организации брать на себя работу по отдаленным объектам в районах желанием не горят, поэтому нам приходится привлекать местных подрядчиков для участия в торгах и выполнения строительно-монтажных работ. Сейчас на доме на Прибайкальской работает компания ООО «Гарантстрой», большую часть домов в Каменске по поселку ремонтировала именно эта организация, у которой есть квалифицированные специалисты: электрики, сантехники, сварщики и др. К тому же «Гарантстрой» сам привез из Улан-Удэ рабочих-фасадчиков, потому что в Каменске таких нет, - объясняет Алексей Иванов.Заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта неоднократно выезжал на объект и лично видел стандартные недочеты, которые в ближайшем времени подрядчик обязуется исправить.- Начнем с самого главного: все выполненные работы оплачиваются только по факту, то есть по результатам проведенных замеров использованных материалов и трудозатрат. На все выполненные работы подрядчик несет гарантийные обязательства сроком пять лет. В соответствии с действующим законодательством собственники МКД включаются в состав комиссий по приемке, если они сами приняли решение о проведении капитального ремонта, в противном случае за них решение принимает администрация муниципального образования, а в нашем случае это администрация пгт. Каменска. Единственный серьезный нюанс по качеству материалов - шифер на крыше. К сожалению, наш подрядчик получил брак по шиферу напрямую с завода. От такого никто не застрахован. Мы это видели, знаем, зафиксировали. Действительно, это брак. Сейчас подрядчик перекладывает поврежденные листы кровли и будет заниматься этим до тех пор, пока не доведет до совершенства. А иначе никак. Гарантия пять лет будет действовать на все. Краткосрочным планом республиканской программы по капремонту на 2023 год предусмотрен в доме № 12 на Прибайкальской капитальный ремонт системы электроснабжения, отопления, холодного водоснабжения, канализации и водоотведения, крыши, фасада и подвальных помещений. В настоящее время основная часть работ завершена подрядчиком, который по плану приступит к работам по системе электроснабжения осенью. Но мы остановили приемку работ по фасаду и крыше, так как ждем устранения выявленных комиссией замечаний, это указано в акте приемки, - говорит заместитель директора фонда.Возможно, причины конфликта находятся в прошлом? Ведь сейчас на объекте работает подрядная организация «Гарантстрой». Ранее в Каменске дома ремонтировала компания «Стройиндустрия», руководителем которой является Олег Щербак. Управление ФАС по РБ определило компанию Щербака в реестр недобросовестных подрядчиков. По словам местных жителей, в доме на Прибайкальской проживает непосредственно его близкий родственник и знакомые. Уязвленное самолюбие данного бизнесмена подтолкнуло его настроить жильцов против подрядчика и Фонда капитального ремонта. Действия Олега Щербака зашли настолько далеко, что он стал участником драки с рабочими, выполнявшими работу по ремонту фасада. Данным происшествием занимаются правоохранительные органы.Отметим, что договорная стоимость работ по капитальному ремонту дома с учетом проектирования составила 5 млн 288 тыс. 880 рублей, при этом жильцы данного дома собрали чуть более 600 тыс. рублей. Оставшаяся большая часть выделена на ремонт из «общего котла».Фото: pixabay.com