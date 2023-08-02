Юрий Подоляка: «Спецоперация стала толчком для становления гражданского общества в России»

Юрий Подоляка — популярный блогер с украинскими корнями, журналист, который открыто высказывает свою позицию по спецоперации и международным отношениям. Недавно он приехал в Бурятию, чтобы принять участие в форуме «ProДФО». «Номер один» решил выяснить, почему Юрий решил посетить республику, как относится к бурятской тематике СВО и о чем он беседовал с главой Бурятии.- Если вспомним историю, то еще во времена войны 1812 года говорилось о боевых монголах царя русского. Это было, правда, калмыцкое подразделение, принимавшее участие в походе на Париж. И тогда европейцы впервые увидели калмыков.У нас процент бурятов, находящихся на фронте, велик. И поскольку они отличаются не только внешне, но и храбростью, смелостью, то отсюда и такое отношение.- В какой-то степени. Они у себя в Европе пытаются представить нас какими-то дикарями. Хотя последние десятилетия показывают, что дикость – это как раз европейская черта. А Восток зачастую приносит в мир что-то полезное, в том числе и изобретения.- Расчеловечивание противника – это всегда был очень важный механизм, чтобы заставить своих солдат делать как можно более жестокие вещи. Вспомним Гитлера, который, отправляя свою армию на войну с Советским Союзом, говорил, что он освобождает их от такой химеры, как совесть. Это было нужно для того, чтобы добиться результата, поставленного перед этим походом.То же самое и сейчас. Они пытаются нас уничтожить, поэтому им нужно расчеловечивание, чтобы солдаты, которых они бросают в бой, совершали преступления, на какие бы в ином случае они никогда не пошли.- Да, именно неизбежна. Потому что противостояние началось еще до распада Советского Союза. В том числе информационная война. Я сам принимал в ней участие, но на другой стороне – так уж получилось. Я знаю, как это делается. Все было изначально запланировано для того, чтобы разорвать постсоветское пространство, создать несколько разных центров сил, после чего столкнуть друг с другом, чтобы нас ослабить.Это все было запрограммировано, и мы не могли этого избежать. Могли только минимизировать последствия. То, что мы сейчас делаем, сама спецоперация – это и есть попытка минимизировать последствия. Но это было неизбежно.- Вы правильно сказали, что однозначного ответа сейчас нет, потому что каждое сражение либо приближает конец войны, либо отдаляет. Если мы сейчас сорвем все планы противника на юге (а пока все к этому идет), сможем нанести поражение противнику на другом участке фронта (дай бог нам победы здесь), это все приблизит заветную дату. Если не сможем - то отдалим.Если у нас все будет получаться, а у противника нет, то уже в первой половине следующего года это вполне реально. Я очень надеюсь, что все будет хорошо.Ну а чем закончится… Могу сказать, как было бы правильно. Сущность спецоперации – это гражданская война на постсоветском пространстве. Если это правильное понимание, то любая гражданская война может закончиться только победой одной из сторон. Если этого не произойдет, значит это отложенная гражданская война, война на будущее, война для наших детей.Для нас сейчас законченная гражданская война – это уничтожение государства Украина и присоединение территорий. Скорее всего, это будет раздел между Россией и Польшей. Возможно, туда добавятся Румыния, Венгрия и Словакия.- Если бы они считали, что на Россию можно надавить каким-то силовым путем, то уже бы сделали это. Россия четко дала понять: если блок НАТО войдет своими вооруженными силами и начнет войну с ней, то будет применено ядерное оружие. Противник это понимает. Я думаю, этого не будет.Скорее всего, поляки зайдут на территорию Украины. Но это совершенно другое, и блок НАТО не будет иметь к этому отношения. Защищать польскую армию на украинской территории он точно не будет.- Вообще суть этого противостояния, которое мы сейчас видим (а оно происходит не только в Украине), это именно то, каким будет новый мир.Есть два основных сценария развития. Первый – американцы перестроят свой проект Pax Americana («Американский мир». – Прим. ред.) под какой-то новый. То есть когда все постепенно превращаются в американцев и таким образом создается единое человечество. Второй – это многополярный мир, где много цивилизаций на равных строят будущее мира.В этом главное противостояние. Суть даже не в Украине и не в конфликте России и США. Это большое цивилизационное противостояние, можно сказать, большая гражданская война на общемировом пространстве. Тупик, в котором находится цивилизация, которая в последние десятилетия шла по пути Pax Americana, очевиден для всех, не только для нас. И сами американцы это прекрасно понимают. Поэтому все пытаются выстроить новый мир под себя. Кому это лучше удастся - тот и победит.- Россия изменится в любом случае. Более того, она уже меняется. Та Россия, которая была 24 февраля 2022 года, это уже другая Россия по отношению к той, которая есть сейчас. И с каждым месяцем она меняется все сильнее и сильнее, пока в лучшую сторону. Российское общество становится более активным, сознательным. Оно принимает участие в управлении страны. Раньше оно было отстранено.Есть запрос, который реализуется активной частью общества. И это здорово для страны. Это запускает механизмы, которые не крутились на протяжении многих лет.- Конечно, все начинается с сознания. Меняется сознание, мотивация людей, причем активно, и в итоге мы получаем результат.Люди стали более активными. Раньше человек, видя какую-то проблему в своем городе, регионе, просто проходил мимо и делал вид, что его это не касается, находил оправдание, почему он это делать не будет. Сейчас же все большее количество людей, столкнувшись с такой ситуацией, все-таки начинают что-то делать, чтобы эту проблему решить.Это как раз то, о чем говорит президент в своих обращениях каждый год. Он всегда говорит, что построение новой России – это дело каждого россиянина, каждого гражданина.И сейчас идет становление гражданского общества в России. А толчком для этого стала спецоперация.- Пока что слома, запуска всего, что нам нужно для создания независимой и устойчивой экономики, не произошло. Тем не менее процессы какие-то идут. Очень надеюсь, что они приведут именно к этому результату.- Ожидания противника, что мы рухнем, не оправдались. И для них это большой шок. Конечно, как ни крути, трудности у нас есть. Но они на порядок меньше, чем их ожидали.Что касается проектов, местами какие-то из них по стране все же закрываются. Все-таки есть определенный экономический кризис, перестройка экономики. Но в целом это все решаемые проблемы.- Здесь надо говорить не отдельно об экономике России, стоит вопрос вообще о мировом кризисе. Если он произойдет, то будет плохо всем.Сейчас непонятная ситуация с мировой экономикой - как она будет развиваться. Она уже работает не по тем моделям, которые были еще пять лет назад. Никто в мире не знает, что будет дальше. Идет управление экономикой мира в ручном режиме, она может сорваться в экономический кризис в любой момент. Поэтому те, кто считает, что еще годик-два и все будет как раньше, глубоко заблуждаются. Я думаю, 2020-е – это будут годы мировой перестройки. А они всегда несут за собой катаклизмы и в политике, и в экономике.- Наилучший сценарий – выигрыш войны, перестройка экономики, противник повержен, мы движемся вперед. Мы будем делать все, чтобы максимально к этому приблизиться. Наихудший – мы проигрываем сражение, спецоперация идет в затяжку, начинаются в стране совершенно другие мобилизационные мероприятия, все это сказывается на людях. Пока предпосылок к этому нет. Я думаю, что руководство страны не отступится от политических задач, которые были озвучены в начале СВО.- У меня было несколько поводов приехать. Первый – я хотел познакомиться с Бурятией. В Дальневосточном регионе еще ни разу не был. Второй – здесь проходило мероприятие патриотического плана, на которое прибыли люди, с которыми я хотел бы поговорить. Кстати, мне очень понравилось выступление главы Бурятии. Я с ним в личном разговоре сказал, что впервые вижу, чтобы руководитель региона, помимо того, что он патриот, может так легко и доступно доносить эти мысли до людей. Этого дорогого стоит. Ну и третье – очень хотелось попасть на Байкал.- Наш разговор был связан с военными делами, каким способом решить те или иные проблемы на фронте. Обменялись опытом. Пришли к выводу, что нужно сотрудничать, дополнять наработки друг друга, чтобы более эффективно решать проблемы. Поговорили о регионе, перспективах развития. Получился плодотворный разговор по многим темам.Хочу сказать жителям Бурятии, что я очень счастлив, что к вам попал. Для меня это в какой-то степени не работа, а перезагрузка. Наверное, какая-то магия вашего региона позволяет это сделать.Фото: пресс-служба правительства Бурятии