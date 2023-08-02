Общество 02.08.2023 в 15:39
В Бурятии с шаурмой шалят
В июле объявлено 13 предостережений предприятиям общепита этого профиля
Текст: Номер один
В Бурятии благодаря системе «Меркурий» выявлены нарушения у 13 предприятий, реализующих шаурму, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 29 предприятий, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы в Бурятии. Мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом проведены с использованием информационной системы ФГИС «Меркурий» в связи с массовым отравлением, имевшим место в июне текущего года в Братске», - уточнили в управлении.
В итоге выявлены нарушения прослеживаемости продукции при производстве, перемещении и переходе права собственности (отсутствие сырья), а также несвоевременное гашение ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). В течение июля 2023 года объявлено 13 предостережений хозяйствующим субъектам о недопустимости нарушений обязательных требований.
Как сообщал «Номер один», в Приангарье 13-14 июня в медучреждения Братска обратились более 35 человек с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы, приобретенной в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». С диагнозом «острая кишечная инфекция» были госпитализированы 11 человек, в числе которых 5 несовершеннолетних детей.
Фото: unsplash.com
Проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 29 предприятий, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы в Бурятии. Мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом проведены с использованием информационной системы ФГИС «Меркурий» в связи с массовым отравлением, имевшим место в июне текущего года в Братске», - уточнили в управлении.
В итоге выявлены нарушения прослеживаемости продукции при производстве, перемещении и переходе права собственности (отсутствие сырья), а также несвоевременное гашение ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). В течение июля 2023 года объявлено 13 предостережений хозяйствующим субъектам о недопустимости нарушений обязательных требований.
Как сообщал «Номер один», в Приангарье 13-14 июня в медучреждения Братска обратились более 35 человек с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы, приобретенной в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». С диагнозом «острая кишечная инфекция» были госпитализированы 11 человек, в числе которых 5 несовершеннолетних детей.
Фото: unsplash.com