В Бурятии рядом с Байкалом лесники собрали 150 мешков мусора

В Прибайкальском районе провели уборку территории. Сотрудники Байкальского лесничества и Кикинского лесхоза убрали несанкционированную свалку в лесном массиве вблизи села Горячинск. Лесники собрали более 150 мешков мусора.





«Все понимают, что мусор в лесу – это неприятно, некрасиво и не так безобидно, как кажется. Пластиковые бутылки, пленка, полиэтиленовые пакеты, одноразовая посуда – без этого, пожалуй, сегодня не обходится ни один пикник. Все это негативно влияет на рост растений, на гибель животных. Жестяная тара, алюминиевые банки, оцинкованное железо и прочий металл будут валяться в лесу долгие годы подобно пластику, пока их не уберет кто-то более сознательный. Стеклянные бутылки могут сотни лет служить домом для личинок комаров, а маленький осколок стекла стать причиной крупного лесного пожара. Мы призываем граждан не оставлять в лесу мусор»,

- рассказала главный лесничий Игумнова Ольга.

