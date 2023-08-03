В Улан-Удэ за сутки выпала половина месячной нормы осадков

Сегодня в столице Бурятии из-за дождя размывает дорожное полотно. Как сообщал «Номер один», осадки обрушили часть дорог в районе 100-ых кварталов и по улице Гастелло.

В Комитете городского хозяйства сообщили, что за сутки в городе выпало 43 мм осадков - это половина месячной нормы.

«Среднемесячная норма осадков за последние 30 лет на август – 70 мм»,

- пояснили в КГХ.



За это время откачано с улиц 4 тыс. куб. дождевой воды.

«В Улан-Удэ на линии работают 11 вакуумных машины по ул. Жердева, Лимонова, Ботанической, Балтахинова, Каландаришвили, ул. Ключевской, сообщили в Комитете городского хозяйства. Также коммунальщики с помощью четырёх мотопомп откачивают дождевую воду из накопительных емкостей, куда она поступает из ливневых канализаций - по ул. Жердева, на пр. Строителей, в районе рынка «Туя» и в 100-х микрорайонах»,

- сообщили в Комбинате по благоустройству.

Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам круглосуточной диспетчерской Комбината: 379-646, 380-838.







Фото: КГХ Улан-Удэ