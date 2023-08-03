Общество 03.08.2023 в 12:13

В Бурятии участковый помог туристке с переломом ноги спуститься с горы

Вместе с сотрудником ВОСВОД они эвакуировали 37-летнюю горожанку в больницу
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В Бурятии участковый помог туристке с переломом ноги спуститься с горы
В Бурятии в полицию Прибайкальского района поступила информация от диспетчера ЕДДС о том, что на 250-метровой горе в поселке Турка находится 37-летняя улан-удэнка с переломом ноги. На место незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Прибайкальскому району Сергей Ханхашанов.

Прибыв к месту происшествия, капитан полиции прошел 200 метров вверх по горе, где его уже ждал руководитель районного отделения ВОСВОД майор Владислав Третьяков. Вместе мужчины эвакуировали женщину и доставили в медицинское учреждение, сообщили в МВД по Бурятии.

Благодаря своевременно оказанной помощи удалось избежать серьезных осложнений после травмы. Идущая на поправку женщина выразила слова благодарности в адрес Сергея Ханхашанова и Владислава Третьякова.

Фото: МВД по Бурятии
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турист эвакуация участковый

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