В Бурятии участковый помог туристке с переломом ноги спуститься с горы

В Бурятии в полицию Прибайкальского района поступила информация от диспетчера ЕДДС о том, что на 250-метровой горе в поселке Турка находится 37-летняя улан-удэнка с переломом ноги. На место незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Прибайкальскому району Сергей Ханхашанов.Прибыв к месту происшествия, капитан полиции прошел 200 метров вверх по горе, где его уже ждал руководитель районного отделения ВОСВОД майор Владислав Третьяков. Вместе мужчины эвакуировали женщину и доставили в медицинское учреждение, сообщили в МВД по Бурятии.Благодаря своевременно оказанной помощи удалось избежать серьезных осложнений после травмы. Идущая на поправку женщина выразила слова благодарности в адрес Сергея Ханхашанова и Владислава Третьякова.Фото: МВД по Бурятии