Общество 03.08.2023 в 12:13
В Бурятии участковый помог туристке с переломом ноги спуститься с горы
Вместе с сотрудником ВОСВОД они эвакуировали 37-летнюю горожанку в больницу
Текст: Номер один
В Бурятии в полицию Прибайкальского района поступила информация от диспетчера ЕДДС о том, что на 250-метровой горе в поселке Турка находится 37-летняя улан-удэнка с переломом ноги. На место незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Прибайкальскому району Сергей Ханхашанов.
Прибыв к месту происшествия, капитан полиции прошел 200 метров вверх по горе, где его уже ждал руководитель районного отделения ВОСВОД майор Владислав Третьяков. Вместе мужчины эвакуировали женщину и доставили в медицинское учреждение, сообщили в МВД по Бурятии.
Благодаря своевременно оказанной помощи удалось избежать серьезных осложнений после травмы. Идущая на поправку женщина выразила слова благодарности в адрес Сергея Ханхашанова и Владислава Третьякова.
Фото: МВД по Бурятии
Прибыв к месту происшествия, капитан полиции прошел 200 метров вверх по горе, где его уже ждал руководитель районного отделения ВОСВОД майор Владислав Третьяков. Вместе мужчины эвакуировали женщину и доставили в медицинское учреждение, сообщили в МВД по Бурятии.
Благодаря своевременно оказанной помощи удалось избежать серьезных осложнений после травмы. Идущая на поправку женщина выразила слова благодарности в адрес Сергея Ханхашанова и Владислава Третьякова.
Фото: МВД по Бурятии
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