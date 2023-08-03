В Бурятии экспортным «прорывом года» признан производитель туалетной бумаги

В Бурятии в номинации «Прорыв года» конкурса «Лучший экспортер года» победила компания «Хай левел». Два года назад она начала производство туалетной бумаги и сегодня поставляет свой товар магазины и торговые сети Улан-Удэ, Читы, Якутии, Иркутска и соседней Монголии.При производстве компания использует вторичное сырье, заботясь об экологии, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Недавно совсем начали экспортировать нашу продукцию. И достаточно успешно заключили несколько крупных контрактов. Ежемесячно поставляем нашу туалетную бумагу в Монголию. В планах построить инфраструктуру по раздельному сбору мусора, чтобы людям было доступно собирать этот мусор, сортировать его, и сдавать прямо рядом с домом», - рассказал директор компании Юрий Соктоев.Лучшие предприятия-экспортеры Бурятии получили заслуженные награды. Конкурс для них проводится с 2019 года в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Среди победителей конкурса – «Улан-Удэнский авиазавод», «Бурят-Фармация», «Рог изобилия», «Восток-плюс», кондитерская фабрика «Амта» и другие.«Мы все понимаем, в каком положении находится наша страна, в какой ситуации экономика. Безусловно, развитие бизнеса всегда было важным, а сейчас приобретает особое значение. Нам есть, чем по-настоящему гордиться. Сегодняшних героев я хотел бы с этим поздравить и пожелать успешного бизнеса, чтобы были клиенты и заказы, банки были лояльны, была стабильность и прибыль», - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов, поздравляя победителей регионального этапа конкурса «Лучший экспортер года».С каждым годом предприниматели Бурятии всё активнее выходят на международные рынки. Сегодня 250 бизнесменов республики поставляют свою продукцию в 52 страны мира. Объем экспортных поставок в 2022 году превысил 2 млрд долларов. Увеличивается и число участников конкурса. Если в прошлом году было 33 заявки, то в этом уже 52.Победители регионального этапа представят Бурятию на окружном этапе конкурса.Фото: egov-buryatia.ru