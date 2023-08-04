Улан-удэнка взыскала с застройщика полмиллиона рублей

В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с застройщика 500 тысяч рублей в пользу улан-удэнки. Горожанка, решив улучшить жилищные условия, заключила с компаний договор долевого строительства. После ввода в эксплуатацию многоквартирного дома она должна была стать счастливой обладательницей квартиры и машиноместа. Но новоселье откладывалось. У застройщика возникли сложности, и сроки строительства были нарушены.Как определил суд, куда женщина обратилась с иском, застройщик должен был выплатить неустойку за каждый день просрочки вплоть до окончания строительства и подписания передаточного акта объектов недвижимости. После вступления решения суда в законную силу исполнительный лист поступил в Службу судебных приставов.«Судебный пристав выяснил, что в собственности компании-должника находится 13 автотранспортных средств. В отношении них был наложен запрет на регистрационные действия. Также были установлены банковские счета компании, с которых списали часть задолженности», - рассказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.После подписания передаточного акта между взыскателем и должником судебный пристав рассчитал окончательную сумму неустойки, которую застройщик уплатил самостоятельно.Фото: «Номер один»