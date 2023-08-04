В Бурятии на выходных пройдут дожди и грозы

В Бурятгидрометцентре рассказали, какая погода ждет жителей в ближайшие выходные. Так, в субботу, 5 августа, по республике местами пройдут кратковременные дожди и грозы. По югу и юго-западу ожидаются ливни, возможен град.

Ветер восточный 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью составит +12, +17, местами опустится до +10, +5 градусов. Днем воздух прогреется до +23, +28 градусов, местами +17, +22 градуса.

6 августа по Бурятии также будет дождливо. Местами грозы и ливни. Ветер восточный 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +13,+18, местами до +5,+10. Днем потеплеет до +19,+24, местами до +29.





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