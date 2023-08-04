Общество 04.08.2023 в 11:15

Мэр Улан-Удэ: «Последствия аномального дождя устраняются»

Игорь Шутенков сообщил время подачи электричества в обесточенные микрорайоны
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Мэр Улан-Удэ: «Последствия аномального дождя устраняются»

Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков обратился к жителям и прокомментировал вчерашний ливень.

«Друзья! Последствия аномального дождя в Улан-Удэ (за сутки выпала почти месячная доля осадков) устраняются. Подача электроэнергии в оставшиеся обесточенными микрорайоны ожидается до 13:00. Постоянно стараемся минимизировать время подключения при форс-мажорах профилактическими работами. В прошлом году провели полное обследование. Знаем состояние каждой кабельной линии и каждого трансформатора. Городские электросети серьезно изношены»,

 - рассказал он.
Игорь Шутенков добавил, что в этом году разрабатывается проектная документация. Большие работы по обновлению электросетей начнутся в следующем году.



Фото: Номер один

Теги
дожди Улан-Удэ непогода электроэнергия

Все новости

В Бурятии «свалка-путешественница» снова оказалась в центре скандала
04.08.2023 в 12:16
Жительница Бурятии умерла, не дождавшись сына с СВО
04.08.2023 в 11:51
В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь устраняли последствия осадков
04.08.2023 в 11:41
В Иркутске разбираются с повреждением шасси Ан-24, прилетевшего из Нижнеангарска
04.08.2023 в 11:29
Мэр Улан-Удэ: «Последствия аномального дождя устраняются»
04.08.2023 в 11:15
В Улан-Удэ бдительные граждане помогли задержать пьяного водителя
04.08.2023 в 11:09
В Бурятии потушен первый пожар в Баргузинском заповеднике
04.08.2023 в 11:07
В Бурятии на выходных пройдут дожди и грозы
04.08.2023 в 10:48
Президент РССП: «Адаптируясь к текущим вызовам, нужно смотреть вперед»
04.08.2023 в 10:29
В Улан-Удэ восстановили движение по двум дорогам, обвалившимся от дождя
04.08.2023 в 10:09
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
В Бурятии «свалка-путешественница» снова оказалась в центре скандала
Ликвидатора знаменитой свалки обвинили в том, что он выбрасывает мусор на другие участки
04.08.2023 в 12:16
Жительница Бурятии умерла, не дождавшись сына с СВО
Мужчина погиб за несколько дней до смерти матери
04.08.2023 в 11:51
В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь устраняли последствия осадков
Герои носят дождевики: отсыпали улицы и дороги, откачали 10 тысяч кубов воды
04.08.2023 в 11:41
В Иркутске разбираются с повреждением шасси Ан-24, прилетевшего из Нижнеангарска
Экипаж доложил о разрыве левого пневматика (элемента шасси) после посадки, пострадавших нет
04.08.2023 в 11:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru