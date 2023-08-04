Мэр Улан-Удэ: «Последствия аномального дождя устраняются»

Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков обратился к жителям и прокомментировал вчерашний ливень.

«Друзья! Последствия аномального дождя в Улан-Удэ (за сутки выпала почти месячная доля осадков) устраняются. Подача электроэнергии в оставшиеся обесточенными микрорайоны ожидается до 13:00. Постоянно стараемся минимизировать время подключения при форс-мажорах профилактическими работами. В прошлом году провели полное обследование. Знаем состояние каждой кабельной линии и каждого трансформатора. Городские электросети серьезно изношены»,

- рассказал он.



Игорь Шутенков добавил, что в этом году разрабатывается проектная документация. Большие работы по обновлению электросетей начнутся в следующем году.





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