Общество 04.08.2023 в 12:41

«Потеряла много крови»

Под Новосибирском 22-летняя девушка выжила при падении с 5-го этажа
A- A+
Текст: Номер один
«Потеряла много крови»

Под Новосибирском 22-летняя девушка чудом выжила при падении с 5-го этажа – сейчас она в реанимации. ЧП случилось ранним утром 1 августа в Криводановке по адресу Микрорайон, 12.

 - Около 05:30 утра дочка выпала из окна. Когда я прибежала к ней, она сказала, что села на подоконник и перевесила. У нее была операция по удалению селезенки, удалили половину печени. Сломаны позвоночник, бедра, голень, отбиты легкие, она подключена к ИВЛ, – рассказала КП-Новосибирск мама девушки.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации городской клинической больницы №34.

- Она потеряла очень много крови. Впереди еще будут операции. Уже сдали кровь 30 человек сегодня, - сообщила мама девушки.

Фото: Предоставлено мамой пострадавшей

 

Теги
инцидент девушка этаж падение

Все новости

В Бурятии вор выставил краденые инструменты на продажу в соцсети
04.08.2023 в 13:19
«Потеряла много крови»
04.08.2023 в 12:41
В Бурятии «свалка-путешественница» снова оказалась в центре скандала
04.08.2023 в 12:16
Жительница Бурятии умерла, не дождавшись сына с СВО
04.08.2023 в 11:51
В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь устраняли последствия осадков
04.08.2023 в 11:41
В Иркутске разбираются с повреждением шасси Ан-24, прилетевшего из Нижнеангарска
04.08.2023 в 11:29
Мэр Улан-Удэ: «Последствия аномального дождя устраняются»
04.08.2023 в 11:15
В Улан-Удэ бдительные граждане помогли задержать пьяного водителя
04.08.2023 в 11:09
В Бурятии потушен первый пожар в Баргузинском заповеднике
04.08.2023 в 11:07
В Бурятии на выходных пройдут дожди и грозы
04.08.2023 в 10:48
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
В Бурятии «свалка-путешественница» снова оказалась в центре скандала
Ликвидатора знаменитой свалки обвинили в том, что он выбрасывает мусор на другие участки
04.08.2023 в 12:16
Жительница Бурятии умерла, не дождавшись сына с СВО
Мужчина погиб за несколько дней до смерти матери
04.08.2023 в 11:51
В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь устраняли последствия осадков
Герои носят дождевики: отсыпали улицы и дороги, откачали 10 тысяч кубов воды
04.08.2023 в 11:41
В Иркутске разбираются с повреждением шасси Ан-24, прилетевшего из Нижнеангарска
Экипаж доложил о разрыве левого пневматика (элемента шасси) после посадки, пострадавших нет
04.08.2023 в 11:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru