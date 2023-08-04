«Потеряла много крови»

Под Новосибирском 22-летняя девушка чудом выжила при падении с 5-го этажа – сейчас она в реанимации. ЧП случилось ранним утром 1 августа в Криводановке по адресу Микрорайон, 12.

- Около 05:30 утра дочка выпала из окна. Когда я прибежала к ней, она сказала, что села на подоконник и перевесила. У нее была операция по удалению селезенки, удалили половину печени. Сломаны позвоночник, бедра, голень, отбиты легкие, она подключена к ИВЛ, – рассказала КП-Новосибирск мама девушки.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации городской клинической больницы №34.

- Она потеряла очень много крови. Впереди еще будут операции. Уже сдали кровь 30 человек сегодня, - сообщила мама девушки.

Фото: Предоставлено мамой пострадавшей