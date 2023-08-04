Общество 04.08.2023 в 12:41
«Потеряла много крови»
Под Новосибирском 22-летняя девушка выжила при падении с 5-го этажа
Текст: Номер один
Под Новосибирском 22-летняя девушка чудом выжила при падении с 5-го этажа – сейчас она в реанимации. ЧП случилось ранним утром 1 августа в Криводановке по адресу Микрорайон, 12.
- Около 05:30 утра дочка выпала из окна. Когда я прибежала к ней, она сказала, что села на подоконник и перевесила. У нее была операция по удалению селезенки, удалили половину печени. Сломаны позвоночник, бедра, голень, отбиты легкие, она подключена к ИВЛ, – рассказала КП-Новосибирск мама девушки.
Сейчас пострадавшая находится в реанимации городской клинической больницы №34.
- Она потеряла очень много крови. Впереди еще будут операции. Уже сдали кровь 30 человек сегодня, - сообщила мама девушки.
Фото: Предоставлено мамой пострадавшей