Сделал боль своей силой

- С каждым годом его состояние менялось в лучшую сторону, появилась речь, улучшились когнитивные функции, он окреп физически, ушла быстрая утомляемость. Конечно, я был счастлив, наблюдая за таким прогрессом. И в то же время осознавал, что не только мой сын нуждается в подобной помощи. У нас в Бурятии больше 6 тыс. детей-инвалидов до 17 лет. С каждым из них необходимо точно так же заниматься, - рассказывает Дмитрий.







Спустя годы работы и стабильных удивительных результатов через сарафанное радио стало приходить в ряды воспитанников чудо-тренеров все больше и больше людей. Маленький темный зал на цокольном этаже уже не вмещает всех желающих. У Дмитрия Тубчинова и его единомышленников созрел план. Они решили обратиться за помощью ко всем неравнодушным жителям республики, назвав свой новый проект «Выйти из подвала».







Дмитрий Тубчинов всю свою жизнь был тесно связан со спортом. 39-летний опытный инструктор по карате занял пост президента Федерации карате Республики Бурятия. Но не все знают, почему в последние годы главное направление его работы изменилось. Дмитрий Тубчинов неожиданно для самого себя стал основателем проекта, благодаря которому спорт стал доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а сотни особенных детей получили удивительные результаты.12 лет назад в семье Тубчиновых родился сын, который кардинально поменял жизнь отца.- У меня появился ребенок с особенностями развития. У него нарушение интеллекта. Когда мы проходили реабилитацию в Москве, специалисты нам порекомендовали заниматься адаптивной физической культурой минимум четыре раза в неделю. Но, вернувшись в Улан-Удэ, таких специалистов я не нашел. Их в республике не было. Так как я сам спортсмен, инструктор по карате, то начал самостоятельно заниматься с ребенком. А в последующем выучился на инструктора по физической культуре, игровым видам спорта, изучил адаптивную физкультуру, - вспоминает тренер.Дмитрий, начиная с пяти лет, стал заниматься с ребенком. И результаты приятно удивили отца.Когда спортсмен узнал о существовании программы комплексной реабилитации личности «Лига мечты», то понял, что это именно то направление, которое нужно развивать в Бурятии.- Это готовая методика работы с особенными детьми, идеальная франшиза по реабилитации детей-инвалидов. Я решил, что на этой базе могу обучить своих инструкторов и начать работать засучив рукава. С 2018 года прошли обучение уже 12 инструкторов, которые проводят занятия по адаптивной физкультуре в республике. Еще девять человек сейчас в процессе обучения. Все они работают в Улан-Удэ и районах Бурятии.Сегодня программа терапевтического спорта «Лига мечты» - эффективная реабилитация и социализация для детей и взрослых. Участником программы может стать любой человек с диагнозами: ДЦП, аутизм, синдром Дауна, с проблемами со зрением и другими ограниченными возможностями в возрасте от 3,5 года, который может стоять самостоятельно или с поддержкой. Занятия в рамках программы индивидуальные, продолжительность – 45 - 60 минут, в зависимости от физического состояния участника.Энтузиастов поддержал только Селенгинский район.- В Селенгинском районе нашим инструкторам платят зарплату, а воспитанникам дают возможность заниматься совершенно бесплатно. Мы работаем благодаря грантовой поддержке и помощи спонсоров. Ежегодно от 300 до 500 ребят посещают наши занятия. В основном это дети от четырех до 17 лет, но мы не ограничиваем возрастные рамки. У нас есть и 20–21-летние воспитанники.Положительные результаты есть у каждого ученика без исключения. Правда тут все индивидуально: у кого-то улучшение состояния может проявиться сразу после первого занятия, у кого-то только через год.- Дети все сложные. Все индивидуально. Каждый выбирает тот спорт, который ему больше «заходит». Кому-то нравятся ролики, кому-то скалолазание, кому-то карате. Одни предпочитают групповые занятия, другие - индивидуальные. У ребят с ДЦП улучшаются двигательные функции, у детей с нарушением интеллекта улучшается речь. Снимаются поведенческие симптомы. Словом, результаты замечательные. А самое главное - ребята ходят к нам с удовольствием. Как правило, родители и дети в семьях, где есть особенный ребенок, замкнутые. И на первых занятиях им не по себе. Но спустя какое-то время втягиваются в процесс. Приятно наблюдать за тем, как они с нетерпением ждут наших занятий и с удовольствием забегают в зал, – отмечает Дмитрий.Удивительно, что особенные ребята под руководством профессиональных инструкторов не только улучшают свое здоровье, но и активно ездят на соревнования, и успешно там выступают, и привозят в Бурятию десятки медалей.Так, недавно из Новосибирска вернулась сборная команда Республики Бурятия по паракарате. Там прошли Всероссийские соревнования «Кубок успеха». Юные спортсмены привезли 13 медалей: пять золотых, пять серебряных и три бронзовых.А в июне еще одна команда вернулась из Уфы с самого масштабного мероприятия по роликам для детей с ОВЗ - Всероссийских «Стартов мечты» по роллерспорту. Воспитанники «Лиги мечты» заняли первое и третье места.- Периодически слышу размышления о том, что наши каратисты все «нормики», так как они все и всё выполняют. Для нас это комплимент, так как мы то знаем, какая работа стоит за этим. Поэтому так важны групповые занятия, которых боятся некоторые родители из-за того, что их ребенок не умеет себя вести или будет мешать, не справится, «нужно дорасти до карате» и т. д. Это только ваши домыслы. Ребенок никогда не научится вести себя в социуме, если его туда не выводить. Групповые занятия для «особят» - это лучшее начало для этого, так как они все понимают и никто ничему не удивляется, - говорит Дмитрий.- Дорогие друзья! Мы задумали очень волнительный для нас проект. Всю нашу деятельность мы всегда осуществляли за счет грантов и волонтерской помощи, также периодически нас выручали друзья, которые снабжали детей подарками на различные праздники. Но сейчас хотим обратиться ко всем вам за помощью. Мы уже более пяти лет развиваем адаптивный спорт в Бурятии, за счет грантов обучаем инструкторов и закупаем оборудование, проводим занятия. Все это время мы занимались в маленьком темном зале «Легион» в цокольном этаже с бегущей по канализационным трубам водой. Мы провели там очень много занятий, семинаров для родителей и даже праздников. Но чем дольше работаем, тем больше детей к нам приходят, более того, наши дети вырастают (сейчас возраст участников варьируется от четырех до 22 лет) и мы физически не помещаемся в этом зале.Для дальнейшего развития мы решили открыть сбор на приобретение зала, который будет соответствовать всем требованиям и вмещать всех желающих, все оборудование, в том числе скалодром. Мы долго надеялись на предоставление зала от государственных органов, нам обещали, но не дали. К сожалению, спортивные медали важнее здоровья детей-инвалидов. Фонды не финансируют приобретение недвижимости. Поэтому остается только такой способ. Мы нашли помещение за 18 млн рублей. Собственник готов ждать сбор до конца года, но если мы соберем деньги за три месяца, то сделает дополнительную скидку 1 млн. Мы очень просим помочь нам не только с финансированием, но и распространением информации о сборе, репостами и прочим, - такое обращение написал Дмитрий и другие инструкторы по адаптивному спорту.Жители республики уже перечислили на покупку помещения более 400 тыс. рублей.Особенно переживают за общее дело, конечно же, воспитанники инструкторов-волшебников. Так, маленький Арсалан решил отдать свою копилку на эти нужды, передав любимому тренеру десятирублевые монеты на общую сумму 4130 рублей.Мы надеемся, что и жители нашей газеты тоже присоединятся к доброму делу.Фото: из личного архива Дмитрия Тубчинова