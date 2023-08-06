Общество 06.08.2023 в 17:12

В районе Бурятии жители нашли змею

Как сообщил эксперт, животное не стоит боятся  
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии жители нашли змею

Жители сообщили, что в Иволгинском районе, в селе Иволгинск якобы нашли гадюку. Сельчане поинтересовались, какие меры и правила безопасности нужно принять по этому поводу.

«На данном фото не гадюка, а узорчатый полоз, который занесен в Красную Книгу региона. Змея не является ядовитой. Длина змеи достигает до 120 см. В Иволгинском районе в селе Сужа, Нур-Селение чаще встречается. Обычно они обитают в норках рядом с рекой, охотятся на мышей и насекомых», 

- рассказала старший научный сотрудник лаборатории геологии кайнозоя Геологического института СО РАН Наталья Щепина.
Как добавила ученый, в случае обнаружения достаточно пошуметь, потоптать и животные уйдут т.к. сами боятся человека. Также змеев можно посадить на палку и отпустить на природу.

«Редко но встречаются щитомордники, голова несколько треугольная, так как имеются железы, у полоза голова как бы плавно переходит в туловище. Щитомордники больше тяготеют к лесу, а полозы по Селенге чаще», 

добавила Щепина в группе «Иволга-инфо 24/7»

В группе представили правила безопасности при встрече со змеями.

— не пытайтесь её поймать, преследовать или убить

— старайтесь не перемещаться бесшумно: услышав ваши шаги, змея уползет, а вы даже не будете знать, что она была поблизости

— не суйте руки в скалистые щели, норы, заросли густой травы, под коряги и развалины

— ночью и в сумерках будете максимально осторожны (большинство змей наиболее активно в это время)

Фото: Иволга-инфо 24/7


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