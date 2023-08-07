В Бурятии строитель, воровавший на ремонте детской поликлиники, отделался легким испугом

Штраф в размере 300 тыс рублей. Такое наказание определил Баунтовский районный суд 43-летнему жителю. Улан-Удэ. Он признан виновным в совершении мошенничества по 25 эпизодам, сообщили в пресс-службе суда.В 2021 году между Баунтовской центральной районной больницей и ООО «Актив+» по результатам открытого аукциона в электронной форме был заключен контракт на общую сумму боле 2 млн рублей. Подрядчик ООО «Актив+» обязался выполнить комплексный капитальный ремонт детской поликлиники с использованием своих материалов. Деньги на эти цели выделялись из своего бюджета республики.В ходе выполнения ремонта у генерального директора ООО «Актив+» возник преступный умысел на хищение в крупном размере бюджетных денежных средств с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, гендиректор компании выполнил работы по комплексному капитальному ремонту детской поликлиники не в полном объеме, а также с использованием материалов, не соответствующих контракту, сметной документации и техническому заданию.Разница между оплаченными работами и фактически выполненными работами составила 461 тыс руб, которые бизнесмен похитил из бюджета Бурятии.Кроме того, в ходе исполнения контракта ООО «Актив+» по согласованию с заказчиком выполнило дополнительные работы, не предусмотренные техзаданием и сметной документацией за счет собственных средств. Для возмещения затрат, понесенных подрядчиком при выполнении дополнительных работ, между заказчиком и подрядчиком в лице генерального директора был заключен договор на общую сумму 178 тыс рублей При этом разница между оплаченными работами и фактически выполненными работами составила 41,5 тыс руб, которые похитил генеральный директор.Результатом этой полумиллионной аферы и стало уголовное дело по фактам мошенничества. В ходе следствия бизнесмен добровольно возместил ущерб, причиненный преступлениями, и вернул в бюджет все похищенные деньги. Это обстоятельство было учтено судом при назначении наказания.Кроме того, обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал раскаяние подсудимого и признание вины по каждому эпизоду, отсутствие судимостей, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, а также благотворительную деятельность.Фото: pixabay.com