Общество 07.08.2023 в 10:35

В Бурятии строитель, воровавший на ремонте детской поликлиники, отделался легким испугом

Погасив полумиллионный ущерб, он получил наказание - штраф в 300 тыс рублей
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Текст: Номер один
В Бурятии строитель, воровавший на ремонте детской поликлиники, отделался легким испугом
Штраф   в  размере 300 тыс  рублей. Такое наказание определил Баунтовский районный суд 43-летнему  жителю. Улан-Удэ. Он признан виновным в  совершении  мошенничества  по 25 эпизодам, сообщили в пресс-службе суда.

В 2021 году  между Баунтовской центральной  районной  больницей   и ООО «Актив+» по результатам открытого аукциона в электронной форме был  заключен контракт на общую сумму боле 2 млн рублей. Подрядчик ООО «Актив+»  обязался выполнить  комплексный капитальный ремонт детской поликлиники с использованием своих материалов.  Деньги  на эти цели   выделялись из  своего  бюджета республики.

В  ходе выполнения  ремонта  у  генерального директора ООО «Актив+» возник преступный умысел на хищение в крупном размере бюджетных денежных средств с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, гендиректор компании выполнил работы по комплексному капитальному ремонту детской поликлиники не в полном объеме, а также с использованием материалов, не соответствующих контракту, сметной документации и техническому заданию.

Разница между оплаченными работами и фактически выполненными работами составила 461 тыс руб,  которые бизнесмен похитил  из бюджета Бурятии.

Кроме  того, в ходе исполнения  контракта ООО «Актив+» по согласованию с заказчиком выполнило дополнительные работы, не предусмотренные техзаданием и сметной документацией за счет собственных средств. Для возмещения затрат, понесенных подрядчиком при выполнении дополнительных работ, между заказчиком и подрядчиком в лице генерального директора был  заключен договор на общую сумму 178 тыс рублей При этом разница между оплаченными работами и фактически выполненными работами составила 41,5 тыс руб, которые  похитил генеральный директор.

Результатом    этой полумиллионной  аферы и стало уголовное  дело по   фактам  мошенничества.  В   ходе  следствия  бизнесмен добровольно   возместил      ущерб, причиненный   преступлениями,  и  вернул  в    бюджет  все  похищенные  деньги. Это обстоятельство  было   учтено   судом при назначении  наказания.

Кроме  того, обстоятельством, смягчающим наказание, суд  признал раскаяние подсудимого  и  признание   вины    по  каждому  эпизоду,  отсутствие  судимостей,  положительные  характеристики,  наличие на  иждивении   несовершеннолетних детей, а  также благотворительную деятельность.

Фото: pixabay.com
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преступность мошенник приговор

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