Горячую воду в Железнодорожном районе Улан-Удэ дадут 25 августа

Масштабная реконструкция теплотрассы №3, которая обслуживает, в основном, Железнодорожный район Улан-Удэ, подходит к концу. Как отметили в мэрии города,потребителям вернут горячее водоснабжение. Лучше всего ситуация на участке ул. Пушкина-Хоца Намсараева-Сенчихина, где работы выполнены на 80 процентов. На других участках выполнено от 40 до 60 процентов работ.Сейчас строители работают в суточном режиме. Смены по 12 часов. Одной из проблем на строительстве стали многочисленные кабели - электрические и Интернет-кабели. Рабочие находили их там, где кабели не были отмечены на схемах. Бывало так, что труба водоснабжения проходила не на положенной глубине, а выше к поверхности.Работы, которые ведет подрядчик - компания "Развитие", идут не так, как хотелось бы. В связи с этим муниципалитет начинает выставлять подрядчику претензии за срыв графика. Но потом муниципалитет намерен собрать все оставшиеся претензии и провести окончательную претензионную работу по неустойкам.До конца октября в местах строительства обещают восстановить асфальт. Новые трубы прослужат как минимум полвека.В новом отопительном сезоне в Улан-Удэ будут закрыты четыре малых котельных - две мазутных и две угольных. Их потребители будут теперь получать отопление от ТЭЦ-1. Для этого здесь проводят модернизацию небольшого участка старой советской теплотрассы и ведут строительство почти 11 км нового участка, что называется, "с нуля". Общая стоимость работ более миллиарда рублей.На ТЭЦ-1 переведут 64 стеклозаводских многоквартирных домов, 150 домов частного сектора и несколько социальных объектов. Работы в направлении Стеклозавода разбиты на девять участков, где работают девять строительных компаний. Курирует работы ПАО "ТГК-14". 72 процента работ уже выполнено.В энергетической компании заверили жителей Улан-Удэ, что необходимые материалы закуплены на 99,9 процентов. Благоустройство раскопанных территорий также планируют провести до конца октября текущего года.