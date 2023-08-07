В Улан-Удэ продолжают устранять последствия затяжных дождей

Коммунальщики Улан-Удэ продолжают устранять последствия затяжных дождей, наделавших в городе немало бед. Как сообщили в мэрии, на данный момент городские службы отсыпали щебнем и отгрейдировали более 15 участков дорог в микрорайонах Светлый, Стеклозавод, в СОНТ «Судостроитель», по ул. Иволгинской, Рабочей, в СНТ «Сибиряк», по ул. Ченкирова, в 102, 103 и 110-м микрорайонах. На это ушло свыше 500 тонн инертного материала.«С городских дорог продолжают убирать наносы грунта. Также коммунальщики очищают ливневые канализации от песка и мусора, которыми они наполнились после дождя», - сообщает мэрия Улан-Удэ.Кроме того, продолжается ямочный ремонт дорог. Ямы заделали на перекрестке улиц Бабушкина и Медицинской, на улицах Борсоева, Ботанической, Московской, Цивилева, Корабельной, Мунгонова, Смолина, в микрорайоне Сокол и других.Фото: мэрия Улан-Удэ