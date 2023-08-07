В Улан-Удэ пациент, вышедший из комы, поблагодарил врачей за спасение

В Республиканской больнице имени Семашко поделились счастливой историей. Врачам напомнил о себе житель, которого они лечили два года назад. Улан-удэнец попал в больницу 13 июня 2021 года и был на грани жизни и смерти.

«Благодаря грамотному лечению под руководством Филиппова Владимира Александровича мой сын вышел из комы, сложной ситуации, которая была в тот момент. Мы смогли продолжить дальнейшее лечение и вернуться к жизни, к семье, работе. Огромное вам и вашему коллективу спасибо»,

- поблагодарили семья пострадавшего.



С жителем тогда произошел несчастный случай. Он получил многочисленные ожоги III степени 60% поверхности тела. В экстренном порядке пациента доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии, где команда реаниматологов 31 день боролась за его жизнь.

За это время хирурги Республиканской больницы совместно с хирургами-комбустиологами БСМП выполнили восемь оперативных вмешательств.



Позднее мужчину специальным самолетом транспортировали в Москву для прохождения дальнейшего этапа лечения в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В. Вишневского.

«Мы безмерно счастливы, что благодаря работе большой команды медиков Бурятии и Москвы, мужчина вернулся к привычной жизни, несмотря на тяжесть своего состояния. Такие «весточки из прошлого» согревают душу каждого из нас, придают силы для дальнейшей борьбы за жизнь и здоровье наших уважаемых земляков!»

- высказались в ответ медицинские работники.





Фото: Республиканская больница имени Семашко