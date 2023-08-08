Общество 08.08.2023 в 11:07

В Монголии прошел культурно-религиозный праздник «Даншиг наадам-Хурээ цам»

Завершением праздника стало шоу City of Nomads, в котором выступили бурятские рэперы Сарюна и Alihan DZE
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В Монголии прошел культурно-религиозный праздник «Даншиг наадам-Хурээ цам»
В минувшие выходные вблизи Улан-Батора в местности Хой долоон худаг прошел ежегодный культурно-религиозный праздник «Даншиг наадам-Хурээ цам», являющийся одним из основных туристических мероприятий страны, сообщает МОНЦАМЭ.

Религиозный праздник, который был совместно организован администрацией мэра Улан-Батора, Департаментом туризма столицы Монголии Главным буддистским монастырем страны «Гандантэгчэнлин» начался с парада Даншиг и конных скачек. Затем праздник продолжился костюмированным танцем мистерии «Хурээ цам», у которого цель – показать присутствие божества на земле и отогнать злых духов. Каждое движение в этом ритуале имеет свое значение и смысл.

По окончании мистерии Цам состоялся религиозный ритуал «Сор залах», направленный на устранение всех возможных бедствий. Многие верующие записывают на листке бумаги то, от чего они хотели бы избавиться (боли в теле, страдание, бедствие) и вместе с балинами (ритуальное подношение божествам, изготовленное из ячменной муки, топлёного масла, сахара и мёда) сжигают на костре.

После главных религиозных ритуалов состоялось официальное открытие праздника «Даншиг наадам-Хурээ цам». В своем выступлении на открытии настоятель монастыря «Гандантэгчэнлин» Д.Чойжамц подчеркнул, что культурно-религиозный праздник «Даншиг наадам-Хурээ цам» знакомит мир с наследием, культурой и религиозными традициями кочевого монгольского народа.

«Главной особенностью сегодняшнего религиозного праздника является мистерия Цам. Мистерия Цам была воссоздана в соответствии с традициями и обычаями монахами монастыря «Гандантэгчэнлин» с 1999 года»,- добавил настоятель монастыря «Гандантэгчэнлин» Д.Чойжамц.

Мэр столицы Монголии Д.Сумъяабазар сказал: «Город Улан-Батор, который был основан Ундур гэгээн Занабазаром под именем «Урга», сегодня развивается бок о бок с городами мира. Мы не должны забывать, что мы город кочевников, поскольку наша основная обязанность сохранить и распространить наше наследие. Поэтому с целью популяризации столицы страны на международном уровне и развития наследия, культуры и туризма уже седьмой год организуется культурно-религиозный праздник «Даншиг наадам-Хурээ цам». В этом году в празднике принимают участие ученые, артисты и борцы из Внутренней Монголии (КНР), Бурятии, Тувы и Калмыкии».



После церемонии открытия праздник продолжился состязаниями по национальной борьбе и парадом монгольских национальных костюмов. Ярким завершением праздника стало шоу City of Nomads (Город кочевников), в котором приняли более 20 артистов из Внутренней Монголии (КНР), Бурятии, Тувы и Калмыкии. В частности, выступили бурятские рэперы Сарюна и Alihan DZE, калмыцкий известный певец Окна Цаган Дзам, певица из Внутренней Монголии Танан и другие.

Во второй день религиозно-культурного праздника состоялось почитание бога Очирваань, благодетеля монгольского народа, символа единства и силы. Также были проведены дебаты лам по религиозным учениям, конкурс мастеров по приготовлению балинов (ритуальное подношение божествам, изготовленное из ячменной муки, топлёного масла, сахара и мёда). Кроме того, в течение двух дней в рамках праздника «Даншиг наадам-Хурээ цам» была организована выставка исторических фотографий «Хурээ цам и Майдар», соревнования по стрельбе из лука, состязания по национальной игре в кости, научно-практическая конференция «Столица кочевников», различные выставки и ярмарки.

Напомним, впервые в 1639 году в честь провозглашения на престол первого Богдо-гэгэна Занабазара в местности Цагаан нуур отпраздновали праздник «Даншиг наадам». И с этого времени монголы отмечали этот грандиозный праздник до начала XX века, даже в трудные годы, когда были монголы под влиянием Маньжчурской империи. А с 2014 года снова стали его отмечать.

Культурно-религиозный праздник «Даншиг наадам-Хурээ цам» стал популярным среди горожан и туристов, и является одним из основных столичных туристических мероприятий.

Фото: montsame.mn
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праздник Цам Улан-Батор

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В Монголии прошел культурно-религиозный праздник «Даншиг наадам-Хурээ цам»
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