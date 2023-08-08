Общество 08.08.2023 в 12:25

В Улан-Удэ будут измерять давление у воды

Специальные  датчики давления установят на магистральных водоводах
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ будут измерять давление у воды
Специалисты улан-удэнского «Водоканала» производят сегодня установку специализированных датчиков давления на магистральных водоводах города, сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

С помощью этих устройств информация об изменении гидравлических режимов движения воды сразу же поступает в оперативно-диспетчерскую службу «Водоканала» через оборудование для дистанционной передачи данных. Благодаря этому  специалисты предприятия могут оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций на крупных магистральных сетях.

«Контроль давления на основе непрерывного поступления данных в диспетчерскую дает возможность оперативно реагировать на изменения  гидравлических режимов, что позволит быстро определять возможные участки возникновения аварийных ситуаций, оптимизируя работу технических служб по их локализации», - рассказал главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.

Сотрудниками предприятия ужде установлено 10 устройств, до конца года запланирована установка еще 20 комплектов.

Полученные данные автоматически заносятся в электронный архив, что создает возможность для глубокого анализа всех аспектов работы сети. На основе этого анализа специалисты муниципального «Водоканала» принимают технические решения по модернизации системы водоснабжения.

Фото: «Водоканал»
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