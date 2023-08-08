В Улан-Удэ будут измерять давление у воды

Специалисты улан-удэнского «Водоканала» производят сегодня установку специализированных датчиков давления на магистральных водоводах города, сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.С помощью этих устройств информация об изменении гидравлических режимов движения воды сразу же поступает в оперативно-диспетчерскую службу «Водоканала» через оборудование для дистанционной передачи данных. Благодаря этому специалисты предприятия могут оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций на крупных магистральных сетях.«Контроль давления на основе непрерывного поступления данных в диспетчерскую дает возможность оперативно реагировать на изменения гидравлических режимов, что позволит быстро определять возможные участки возникновения аварийных ситуаций, оптимизируя работу технических служб по их локализации», - рассказал главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.Сотрудниками предприятия ужде установлено 10 устройств, до конца года запланирована установка еще 20 комплектов.Полученные данные автоматически заносятся в электронный архив, что создает возможность для глубокого анализа всех аспектов работы сети. На основе этого анализа специалисты муниципального «Водоканала» принимают технические решения по модернизации системы водоснабжения.Фото: «Водоканал»