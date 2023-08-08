В Бурятии строительство сетей водоснабжения сильно отстает от графика

Минстрой Бурятии поставил на контроль работу подрядчика АО «Регионстрой», который исполняет контракт по строительству сетей водоснабжения в Северобайкальске. Проект реализуется в 15-м микрорайоне города, его стоимость составляет почти 125 млн рублей.– Идёт значительное отставание по графику, – сообщил замминистра строительства Евгений Поляков. – Степень готовности объекта должна составлять около 70%, а по факту выполнено намного меньше – всего 15%. Этот подрядчик не соблюдает график ввода не только по этому объекту в Северобайкальске. Также затягивается строительство детского сада на 280 мест на улице Мира и двух домов на 137 квартир на ул. Труда по программе переселения из аварийного жилищного фонда. Администрация Северобайкальска должна принять все необходимые меры в отношении подрядчика и устранить отставание по всем его объектам.После реализации проекта к централизованному водоснабжению планируется подключить 346 потребителей Северобайкальска, проживающих в 104 индивидуальных домах на улице Бамовская и переулке Бамовский.Фото: Минстрой Бурятии