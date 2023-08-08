Общество 08.08.2023 в 16:20

В Бурятии ведутся аварийно-восстановительные работы в поселке, где прорвало дамбу пруда

Рабочая группа республиканской комиссии по ЧС проконтролировала ход восстановительных работ
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии ведутся аварийно-восстановительные работы в поселке, где прорвало дамбу пруда
В Бурятии в поселке Николаевский Тарбагатайского района ведутся аварийно-восстановительные работы последствий ситуации, возникшей в результате наполнения пруда-накопителя, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Рабочая группа республиканской комиссии по ЧС под руководством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского выехала сегодня на место для мониторинга и контроля хода восстановительных работ.

«Сейчас ведется отсыпка, будет установлено гидротехническое сооружение, восстановлено дорожное полотно. К 1 сентября все будет сделано. Сейчас проезд населения обеспечен, сообщение не прервано. На этой стороне поселка проживает около 100 жителей. Всем необходимым, в том числе продуктами питания, все обеспечены, - заявил Петр Мордовской.

Кроме того, ситуация возникла на объездной дороге, где находится временный мост. Как сообщил зампред правительства Бурятии, объездной мост восстанавливается, в четверг, 10 августа, движение возобновят. Транспортное сообщение по региональной дороге через поселок Николаевский обеспечено.  

Напомним, из-за обильных осадков и засора водопропускной системы повысился уровень воды в пруду-накопителе «Заводской», расположенном возле поселка Николаевский. В результате произошёл частичный подмыв насыпи временного моста региональной автодороги Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай.  

Сейчас, по сообщению администрации Тарбагатайского района, в пруду-накопителе уровень воды снизился на 3,5 м.

Напомним, 5 августа из-за продолжительных обильных осадков, а также засора и неисправности водопропускной системы повысился уровень воды в пруду-накопителе, расположенном в поселке Николаевский. В результате произошёл размыв гидротехнического сооружения и частичный подмыв опоры временного моста региональной автодороги Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай через реку Воровка.

Администрацией Тарбагатайского района совместно с МАУ «Дорожное эксплуатационное управление» и ООО «Байкалснабстрой» приняты необходимые меры по ликвидации последствий ЧС. Проводится ремонт временного автомобильного моста на региональной дороге, место подмыва отсыпается бутовым камнем. Кроме того, готовится обращение на имя главы Бурятии о выделении финансовых средств из резервного фонда правительства республики для финансирования аварийно-восстановительных работ.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС


Теги
инцидент дамба прорыв

Все новости

Проливные дожди затопили Улан-Батор, есть погибшие
08.08.2023 в 16:51
В Улан-Удэ несколько горожан пострадали от нападений хозяйских собак
08.08.2023 в 16:29
В Бурятии ведутся аварийно-восстановительные работы в поселке, где прорвало дамбу пруда
08.08.2023 в 16:20
Бурятская таможня передала с начала года для нужд СВО товаров на 9,4 млн рублей
08.08.2023 в 15:40
В селе Каленово ввели карантин из-за бешеной лисицы
08.08.2023 в 15:26
В Бурятии строительство сетей водоснабжения сильно отстает от графика
08.08.2023 в 15:08
В Улан-Удэ ВСГУТУ назвал ТОП-5 направлений среди абитуриентов
08.08.2023 в 15:01
В Улан-Удэ свалка нанесла ущерб экологии на 40 миллионов рублей
08.08.2023 в 14:17
В районе Бурятии лесники выявили 13 случаев незаконной рубки деревьев
08.08.2023 в 13:13
Бурятия получит средства на строительство школы в Баянголе
08.08.2023 в 13:01
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
Проливные дожди затопили Улан-Батор, есть погибшие
Глава Бурятии выразил соболезнования мэру Улан-Батора в связи с трагедией в столице Монголии


08.08.2023 в 16:51
Бурятская таможня передала с начала года для нужд СВО товаров на 9,4 млн рублей
Все товары изъяты на таможенных постах в рамках дел об административных правонарушениях
08.08.2023 в 15:40
В Бурятии строительство сетей водоснабжения сильно отстает от графика
Вместо 70 процентов работ на данный момент выполнено лишь 15 процентов
08.08.2023 в 15:08
В Улан-Удэ ВСГУТУ назвал ТОП-5 направлений среди абитуриентов
Рейтинг собрали из популярных программ бакалавриата и специалитета
08.08.2023 в 15:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru