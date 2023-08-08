В Бурятии ведутся аварийно-восстановительные работы в поселке, где прорвало дамбу пруда

В Бурятии в поселке Николаевский Тарбагатайского района ведутся аварийно-восстановительные работы последствий ситуации, возникшей в результате наполнения пруда-накопителя, сообщили в пресс-службе правительства республики.Рабочая группа республиканской комиссии по ЧС под руководством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского выехала сегодня на место для мониторинга и контроля хода восстановительных работ.«Сейчас ведется отсыпка, будет установлено гидротехническое сооружение, восстановлено дорожное полотно. К 1 сентября все будет сделано. Сейчас проезд населения обеспечен, сообщение не прервано. На этой стороне поселка проживает около 100 жителей. Всем необходимым, в том числе продуктами питания, все обеспечены, - заявил Петр Мордовской.Кроме того, ситуация возникла на объездной дороге, где находится временный мост. Как сообщил зампред правительства Бурятии, объездной мост восстанавливается, в четверг, 10 августа, движение возобновят. Транспортное сообщение по региональной дороге через поселок Николаевский обеспечено.Напомним, из-за обильных осадков и засора водопропускной системы повысился уровень воды в пруду-накопителе «Заводской», расположенном возле поселка Николаевский. В результате произошёл частичный подмыв насыпи временного моста региональной автодороги Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай.Сейчас, по сообщению администрации Тарбагатайского района, в пруду-накопителе уровень воды снизился на 3,5 м.Напомним, 5 августа из-за продолжительных обильных осадков, а также засора и неисправности водопропускной системы повысился уровень воды в пруду-накопителе, расположенном в поселке Николаевский. В результате произошёл размыв гидротехнического сооружения и частичный подмыв опоры временного моста региональной автодороги Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай через реку Воровка.Администрацией Тарбагатайского района совместно с МАУ «Дорожное эксплуатационное управление» и ООО «Байкалснабстрой» приняты необходимые меры по ликвидации последствий ЧС. Проводится ремонт временного автомобильного моста на региональной дороге, место подмыва отсыпается бутовым камнем. Кроме того, готовится обращение на имя главы Бурятии о выделении финансовых средств из резервного фонда правительства республики для финансирования аварийно-восстановительных работ.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС