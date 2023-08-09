Общество 09.08.2023 в 14:52

В Бурятию не возвращается валюта за экспорт леса

Более 200 случаев нарушения валютного законодательства выявила Бурятская таможня с начала года
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Текст: Номер один
В Бурятию не возвращается валюта за экспорт леса
Невозвращение валютной выручки на сумму более 177 млн рублей выявила Бурятская таможня в первом полугодии 2023 года, сообщили в пресс-службе таможни.

Количество нарушений валютного законодательства превысило аналогичный показатель прошлого года в 2,5 раза, при этом сумма нарушений, напротив, уменьшилась в 3,6 раза. В основном правонарушения связаны с невозвратом валютной выручки на счета уполномоченных российских банков за экспортируемые в Китай лесоматериалы.

Нарушения таможенники выявили в результате проведения 40 проверок соблюдения участникам внешнеэкономической деятельности валютного законодательства РФ, большая часть которых – по экспортным сделкам.

За нарушения валютного законодательства Бурятская таможня возбудила 209 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ. Экспортерам по результатам рассмотрения 112 административных дел судом вынесено штрафных санкций на сумму более 114 млн рублей.


Фото: Бурятская таможня
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