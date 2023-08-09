Общество 09.08.2023 в 16:40
В народе лишь 6% адептов «народной» медицины
Однако семь из десяти россиян практикуют её, лечась травами, мёдом и баней
Текст: Номер один
Каждый второй россиянин считает, что при лечении одного и того же заболевания официальная медицина эффективнее (50%), еще 40% думают, что где-то эффективнее официальная, а где-то народная, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты опроса об отношении россиян к народной медицине.
При этом 47% в случае болезни обращаются к врачу и лечатся только прописанными лекарствами, каждый третий в дополнение к прописанным препаратам применяет методы народной медицины (32%). Так что, интерес к народной медицине не снижается, а споры о том, что эффективнее и безопаснее, не утихают.
Адептов исключительно народной медицины насчитывается около 6%, а значимая часть колеблется, утверждая, что где-то эффективнее официальная, а где-то — народная (40%). Это значит, что в целом 46% россиян в той или иной степени признают народную медицину.
Портрет считающих эффективной только официальную медицину: молодежь до 25 лет (65%), с неполным высшим и высшим образованием (55%), с хорошим материальным положением (55%), жители Москвы или Санкт-Петербурга (61%), активные пользователи интернета (55%).
Портрет считающих эффективной только народную медицину: россияне старше 45 лет (8% vs 0% среди молодежи до 25 лет), с неполным средним образованием (17%), жители небольшого населенного пункта (до 100 тыс человек) или села (по 7%), активные телезрители (10%).
При этом, по мнению большей части россиян, для занятия народной медициной нужно образование (79%), в том числе 60% говорят о необходимости получения медицинского образования, а 19% — специального по народной медицине. Такие результаты могут говорить о восприятии народной медицины как части официальной: людям важно, чтобы человек, позиционирующий себя как специалист в народной медицине, был дипломированным, знал особенности человеческого организма. Убеждены, что народная медицина не требует специальных знаний, 13% россиян.
Не обращаются к врачам в случае болезни 17% россиян, в том числе 11% никак не лечатся и надеются, что все пройдет само, а 6% прибегают исключительно к методам народной медицины.
Тех, кто вообще не лечится в случае болезни, больше среди мужчин (13% vs 9% среди женщин), россиян 25-34 лет (14%), с неполным средним образованием (15%), жителей села (16%) и активных пользователей интернета (14%).
И еще исследование установило, что среди россиян практики обращения к различным методам народной медицины достаточно распространены (71%), причем независимо от возраста, пола и места проживания. Различия наблюдаются в предпочитаемых методах народной медицины. В целом среди россиян наиболее популярна фитотерапия - лечение травами (38%), затем следуют апитерапия - лечение продуктами пчеловодства (30%) и лечение баней (23%).
В топ-5 вошли также мануальная терапия (18%) и точечный массаж (17%). Еще 15% практиковали иглоукалывание, 13% — гомеопатию. Каждый десятый отметил ароматерапию, чистку организма от шлаков и домашние приборы биорезонансной терапии (по 10%), еще 7% назвали остеопатию. У целителя или экстрасенса помощь в лечении заболеваний получали 4%, а 5% практиковали заговоры от болезней и сглаза.
Фото: unsplash.com
При этом 47% в случае болезни обращаются к врачу и лечатся только прописанными лекарствами, каждый третий в дополнение к прописанным препаратам применяет методы народной медицины (32%). Так что, интерес к народной медицине не снижается, а споры о том, что эффективнее и безопаснее, не утихают.
Адептов исключительно народной медицины насчитывается около 6%, а значимая часть колеблется, утверждая, что где-то эффективнее официальная, а где-то — народная (40%). Это значит, что в целом 46% россиян в той или иной степени признают народную медицину.
Портрет считающих эффективной только официальную медицину: молодежь до 25 лет (65%), с неполным высшим и высшим образованием (55%), с хорошим материальным положением (55%), жители Москвы или Санкт-Петербурга (61%), активные пользователи интернета (55%).
Портрет считающих эффективной только народную медицину: россияне старше 45 лет (8% vs 0% среди молодежи до 25 лет), с неполным средним образованием (17%), жители небольшого населенного пункта (до 100 тыс человек) или села (по 7%), активные телезрители (10%).
При этом, по мнению большей части россиян, для занятия народной медициной нужно образование (79%), в том числе 60% говорят о необходимости получения медицинского образования, а 19% — специального по народной медицине. Такие результаты могут говорить о восприятии народной медицины как части официальной: людям важно, чтобы человек, позиционирующий себя как специалист в народной медицине, был дипломированным, знал особенности человеческого организма. Убеждены, что народная медицина не требует специальных знаний, 13% россиян.
Не обращаются к врачам в случае болезни 17% россиян, в том числе 11% никак не лечатся и надеются, что все пройдет само, а 6% прибегают исключительно к методам народной медицины.
Тех, кто вообще не лечится в случае болезни, больше среди мужчин (13% vs 9% среди женщин), россиян 25-34 лет (14%), с неполным средним образованием (15%), жителей села (16%) и активных пользователей интернета (14%).
И еще исследование установило, что среди россиян практики обращения к различным методам народной медицины достаточно распространены (71%), причем независимо от возраста, пола и места проживания. Различия наблюдаются в предпочитаемых методах народной медицины. В целом среди россиян наиболее популярна фитотерапия - лечение травами (38%), затем следуют апитерапия - лечение продуктами пчеловодства (30%) и лечение баней (23%).
В топ-5 вошли также мануальная терапия (18%) и точечный массаж (17%). Еще 15% практиковали иглоукалывание, 13% — гомеопатию. Каждый десятый отметил ароматерапию, чистку организма от шлаков и домашние приборы биорезонансной терапии (по 10%), еще 7% назвали остеопатию. У целителя или экстрасенса помощь в лечении заболеваний получали 4%, а 5% практиковали заговоры от болезней и сглаза.
Фото: unsplash.com
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