В Бурятии туристка из Приморского края сломала позвоночник в ДТП
В июне текущего года пара из Приморского края отправилась в путешествие на машине до Байкала. Увы, в нашей республике туристы попали в аварию по пути с Аршана – автомобиль влетел в яму. В результате ДТП женщина получила перелом позвоночника на фоне остеопороза. Лечение она проходила в Республиканской больнице имени Н.А. Семашко.
Как выяснилось, пациентке провели операцию и, к счастью, она уже встала на ноги.
«Спасибо за золотые руки нейрохирургу Даржаеву Ринчину Намжиловичу. Всему отделению приёмного покоя и нейрохирургическому отделению. (…) 19 июня в приёмном покое без каких-либо намёков на то, что я с Приморья, быстро профессионально обследовали (анализы, КТ, УЗИ) и положили в нейрохирургию. Доктор подробно объяснил всё об операции и рисках»,
- поблагодарила женщина.
Отзыв от пациентки опубликовали в соцсетях в рубрике «Спасибо, доктор».
«Спасибо за чуткость, профессионализм»,
- добавила туристка.
Фото: РКБ им.Семашко