В Бурятии туристка из Приморского края сломала позвоночник в ДТП

В июне текущего года пара из Приморского края отправилась в путешествие на машине до Байкала. Увы, в нашей республике туристы попали в аварию по пути с Аршана – автомобиль влетел в яму. В результате ДТП женщина получила перелом позвоночника на фоне остеопороза. Лечение она проходила в Республиканской больнице имени Н.А. Семашко.

«Спасибо за золотые руки нейрохирургу Даржаеву Ринчину Намжиловичу. Всему отделению приёмного покоя и нейрохирургическому отделению. (…) 19 июня в приёмном покое без каких-либо намёков на то, что я с Приморья, быстро профессионально обследовали (анализы, КТ, УЗИ) и положили в нейрохирургию. Доктор подробно объяснил всё об операции и рисках»,

- поблагодарила женщина.



Как выяснилось, пациентке провели операцию и, к счастью, она уже встала на ноги.



«Спасибо за чуткость, профессионализм»,

- добавила туристка.



Отзыв от пациентки опубликовали в соцсетях в рубрике «Спасибо, доктор».







Фото: РКБ им.Семашко