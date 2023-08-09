Общество 09.08.2023 в 17:39
В Бурятии на берегу Байкала лесники собрали 2 тонны мусора
Отдыхающих призывают беречь природу
Текст: Евгения Гармаева
В Прибайкальском районе работники Кикинского лесничества совместно с сотрудниками «Россети Сибирь» собрали 2,5 тонн мусора вдоль берега озера Байкал. Все собранные мешки вывезли на полигон для твердых и бытовых отходов.
Лесники Бурятии просят соблюдать правила санитарной безопасности: «Только совместными усилиями мы сможем сохранить красоту и очарование природы республики Бурятия».
«Мусор на берегу священного озера не только портит виды нашей прекрасной природы, но и опасен для окружающей среды. Все мы прекрасно знаем, как долго разлагается пластик, что даже маленький осколок стекла может привести к крупному лесному пожару. Мы призываем граждан бережнее относится к нашему общему дому и не оставлять после себя мусор»,
- рассказала главный лесничий Лариса Зайцева.
Фото: «Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии»