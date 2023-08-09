В Бурятии на берегу Байкала лесники собрали 2 тонны мусора

В Прибайкальском районе работники Кикинского лесничества совместно с сотрудниками «Россети Сибирь» собрали 2,5 тонн мусора вдоль берега озера Байкал. Все собранные мешки вывезли на полигон для твердых и бытовых отходов.

«Мусор на берегу священного озера не только портит виды нашей прекрасной природы, но и опасен для окружающей среды. Все мы прекрасно знаем, как долго разлагается пластик, что даже маленький осколок стекла может привести к крупному лесному пожару. Мы призываем граждан бережнее относится к нашему общему дому и не оставлять после себя мусор»,



- рассказала главный лесничий Лариса Зайцева.

