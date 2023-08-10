Общество 10.08.2023 в 09:11

В Улан-Удэ стремительно растет уровень Селенги

До выхода реки на пойму осталось 10 см
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ стремительно растет уровень Селенги
В последние дни в Улан-Удэ вновь стремительно растет уровень воды в Селенге. За прошедшие сутки вода поднялась сразу на 10 см, сообщили в мэрии города. Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги в 230 см.

Уда также прибавила 3 см за сутки. Сейчас уровень воды в этой реке составляет 187 см.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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