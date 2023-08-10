В Бурятии любопытный медведь захватил мусорные баки в заповеднике

В Бурятии сотрудники «Заповедного Подлеморья» поделились кадрами, на которых хитрый бурый медведь оккупировал мусорные баки заповедника. Хозяин тайги прыгает по контейнерам и достает оттуда остатки еды

«Наши советы выходят на новый уровень: раньше мы просили посетителей Заповедного Подлеморья хотя бы доносить свой мусор до бака… А теперь настоятельно просим увозить его с собой. Сложно усмирить медвежье любопытство: запахи так и манят косолапых к местам отдыха человека. Пока у нас нет возможности везде поставить антивандальные баки для сбора мусора, а потому единственный способ избавить хищников от страсти к разрушению – исключить соблазны»,

- сообщили специалисты.



Всех посетителей заповедника очень просят при посещении природной территории забирать с собой мусор.