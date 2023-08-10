Общество 10.08.2023 в 10:51

Страховка не спасла жителя Бурятии от крупной выплаты за ДТП

Ущерб был столь велик, что ОСАГО его не покрыло
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Текст: Константин Воронов
Страховка не спасла жителя Бурятии от крупной выплаты за ДТП
Судебные приставы Бурятии помогли местному жителю взыскать ущерб за поврежденный в ДТП автомобиль. Авария произошла из-за несоблюдения правил вторым участником дорожного движения. Выезжая со второстепенной дороги, он не предоставил преимущество автомобилю потерпевшего, который ехал по главной.
 
Как рассказали в УФССП Бурятии, оба автомобиля были застрахованы, однако размер ущерба, подлежащего возмещению страховой компанией, был значительно меньше стоимости восстановительного ремонта. По оценке экспертов, поврежденный автомобиль, рыночная стоимость которого составляет 1,2 миллиона рублей, можно было бы продать на запчасти немногим более чем за 200 тысяч рублей.

По решению суда, который принял во внимание проведенную экспертизу независимых оценщиков, полученную страховую выплату и стоимость годных остатков поврежденного автомобиля, виновник ДТП должен был выплатить пострадавшему 600 тысяч рублей.
 
«После возбуждения исполнительного производства должник не торопился исполнять решение суда. Когда прошли все сроки для добровольной уплаты долга, судебный пристав выяснил, что в собственности должника есть автомобиль марки Honda CR-V, на который незамедлительно был наложен арест. Страх лишиться автомобиля заставил мужчину срочно найти деньги и полностью оплатить задолженность», -  рассказали в УФССП Бурятии.

Фото: «Номер один»
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