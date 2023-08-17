Работодатель требует оформить самозанятость

Вопрос: «Три года работаю в ИП. Недавно работодатель объявил, что хочет оформить меня в качестве самозанятой, но меня устраивает работа по договору. Может ли работодатель уволить меня, если я не соглашусь оформить самозанятость?»

Оксана Р.

Работодатель не имеет право увольнять действующего сотрудника и тут же принимать его в качестве самозанятого. Законодательством установлено, что между увольнением и заключением договора по оказанию услуг с плательщиком налога на профессиональный доход (НПД) должно пройти минимум два года. Это значит, что до истечения этого срока самозанятый не сможет состоять в трудовых отношениях со своим бывшим работодателем.

Проверить этот факт ФНС довольно просто, поскольку самозанятый при формировании чека по доходам от юрлица или ИП указывает ИНН плательщика. Этот чек автоматически уходит в налоговую. Когда ФНС выявит такое нарушение, работодателю придется уплатить и НДФЛ, и страховые взносы с зарплаты работника, а также пени и штрафы до 40% от невыплаченной суммы налогов (ст.122 НК РФ) плюс административный штраф до 100 тысяч рублей (ст. 5.27 КоАП РФ).

Работник вправе отказаться от предложения работодателя по оформлению самозанятости без объяснения причин. Если же наниматель будет продолжать оказывать давление, то можно подать на него жалобу в трудовую инспекцию либо обратиться в суд в случае неправомерного увольнения.