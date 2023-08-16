Общество 16.08.2023 в 17:36

Население Бурятии уменьшилось еще на полтысячи человек

Они покинули республику в поисках лучшей жизни
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Текст: Константин Воронов
Население Бурятии уменьшилось еще на полтысячи человек
В январе–июне 2023 года в Бурятии миграционный отток населения составил 497 человек. В республику прибыло 5515 и выбыло 6012 человек, сообщил сегодня Бурятстат.

Основная часть мигрантов (95,3%) перемещалась в пределах России и лишь 4,7 % - между странами. В общем потоке миграции большая часть мигрантов (67,8%) перемещалась внутри республики. Наиболее привлекательными территориями для мигрантов стали прилегающие к Улан-Удэ районы - Тарбагатайский и Иволгинский. Интенсивный отток населения наблюдался из Еравнинского, Северо-Байкальского и Кяхтинского районов.


Что касается покинувших республику, то большая часть из них уехала в регионы Центрального федерального округа – 228 человек, в том числе в Московскую область – 133 и в Москва – 45 человек. В регионы Южного федерального округа уехали 141 человек, в том числе в Краснодарский край – 93. В регионы Северо-Западного федерального округа – 112 человек, в том числе в Санкт-Петербург – 56, Ленинградскую область – 55 человек.

Положительный миграционный обмен сложился по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам – прирост составил 121 и 12 человек соответственно. Население республики пополнилось преимущественно за счёт мигрантов из Забайкальского края – 207 и Томской области – 68 человек.

В результате международной миграции население республики уменьшилось на 59 человек: из зарубежных стран в республику прибыло 818 человек и выбыло 877 человек. Наибольший удельный вес в миграционном оттоке имели мигранты из Киргизии – 152 человека.

Фото: «Номер один»
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