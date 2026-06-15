В СПИД-Центре Бурятии помогли бывшему бездомному восстановить иммунитет с нуля

В СПИД-Центре Бурятии помогли бывшему наркоману, который скитался по улицам, восстановить иммунитет с нуля. Иван (имя изменено) впервые узнал о статусе ВИЧ‑положительного 20 лет назад. В «нулевые» он и его окружение попали в зависимость от наркотиков.

«Когда ты молод, все хочется попробовать, узнать. Не скажу, что я прямо плотно сидел на наркотиках, бывали дни, когда просто встречались с друзьями, и мы все употребляли. Я не знаю точно, как именно заразился. Часто после дозы вступал в незащищённые половые контакты. Я знал, что рискую», - вспоминает Иван.

Мужчина узнал о статусе случайно, когда готовился вступить в ряды российской армии. Из-за болезни он получил медотвод. И в дальнейшем стал просто отрицать свой диагноз.

«А ведь в совсем юном возрасте я стал отцом. Мать моего ребенка оказалась более сознательной и ушла. Иначе бы мы вдвоем погрузились в пучину забвения, я бы точно ее заразил ВИЧ-инфекцией или она бы вместе со мной стала наркоманкой. Почти два десятка лет прошли в какой-то суете, без семьи и смысла», - рассказывает он.

Пять лет назад, когда Иван стал уже бомжевать, ему стало плохо прямо на улице. Очевидцы вызвали «скорую». В больнице анализы показали почти нулевой показатель CD4 – клетки иммунной системы были практически полностью истощены. Долгие годы зависимости и пренебрежение здоровьем сделали своё дело: организм не мог эффективно бороться с инфекциями, прогноз был серьёзный.

Через несколько месяцев Ивану начали звонить его сын и родственники (социальные работники СПИД-Центра связались с ними с согласия мужчины). И это очень его замотивировало отнестись к лечению серьёзно. Врачи объяснили важность своевременной антиретровирусной терапии (АРВТ), назначили современные комбинированные препараты и начали сопровождение. С ним работали инфекционисты, психологи и социальные работники.

«Психологическая поддержка помогла справиться с чувством вины и страхами, а социальные услуги облегчили доступ к лечению и необходимым анализам. Обычно при таких показателях пациенты умирают, Ивану очень повезло. Регулярный приём АРВТ, контроль вирусной нагрузки и поддержка врачей позволили иммунной системе постепенно восстановиться. Через год показатель CD-4 значительно вырос. Через пять лет восстановился до 600 клеток CD-4, что считается хорошим уровнем иммунного статуса и позволяет вести полноценную жизнь с минимальным риском оппортунистических инфекций», - пояснили в СПИД-Центре.

В учреждении добавили: пациент уже четыре года в ремиссии, не употребляет алкоголь, продолжает профилактические обследования, принимает АРВТ. Он наладил отношения с сыном и родственниками, восстановил документы, нашел постоянную работу и место, которое можно назвать домом.

«Я рад тому, как все сложилось. Мне сказали, что при нулевом иммунитете обычно умирают, а у меня редкий, но счастливый случай. У меня есть крыша над головой, работа, родные, новые друзья и мой сын. Он меня простил. А я себя нет. Столько всего упущено в жизни. 20 лет алкоголя и наркотиков не проходят просто так – для прохожих я уже глубокий старик, хотя мне и 50 лет нет. Но это лучше, чем лежать там, откуда не возвращаются. Мне повезло, что мне протянули руку помощи те, которых я очень обидел, они вылечили меня душевно, а физически – врачи помогли», - заключил пациент.