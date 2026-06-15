Общество 15.06.2026 в 16:41

Житель Улан-Удэ пропил обручальное кольцо своей матери

Она заявила на него в полицию
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Текст: Елена Кокорина
Житель Улан-Удэ пропил обручальное кольцо своей матери

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего мужчину, который украл обручальное кольцо у собственной матери. Женщина заявила на него в полицию и оценила ущерб в 20 тысяч рублей.

По словам 56-летней горожанки, утром 11 июня она уехала на дачу к подруге в посёлок Нижний Саянтуй, а вернувшись вечером домой, обнаружила своего 34-летнего сына пьяным. При осмотре дома она нашла в его карманах 9 тысяч рублей, которых у него ранее не было, а после заметила пропажу кольца. Подозреваемый не смог толком объяснить куда исчезло украшение, поэтому женщина обратилась в полицию, но к моменту их приезда он уже покинул квартиру.

Полицейские вскоре задержали неработающего и ранее судимого за имущественные преступления сына заявительницы. Оказалось, что обручальное кольцо матери он сдал в ломбард, чтобы выручить денег на выпивку.

Фото: нейросеть

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