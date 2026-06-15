В Улан-Удэ нашли грубые нарушения в «Кавказской пленнице»

В Улан-Удэ ранее сотрудники республиканского Роспотребнадзора внепланово нагрянули с проверкой в кафе «Кавказская пленница», расположенное на улице Жердева, 20А.

Специалисты выявили грубые нарушения требований санитарного законодательства. Так, продовольственное сырье принимали без документов, подтверждающего качество и безопасность. Кроме того, не были представлены личные медкнижки работников предприятия с отметками о прохождении обязательных медицинских обследований, а также профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

«В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, пищевых отравлений в отношении субъекта предпринимательства возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого Октябрьским районным судом Улан-Удэ вынесено постановление о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности кафе «Кавказская пленница» на срок 90 суток», - рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее «Номер один» сообщал о временном закрытии кафе «China» на улице Смолина.