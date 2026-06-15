Происшествия 15.06.2026 в 16:07

Грузчик погиб после неожиданной передачи сгустка электроэнергии по воздуху

В Иркутске крановщик слишком близко подогнал автомобиль к линии электропередачи
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Текст: Иван Иванов
Грузчик погиб после неожиданной передачи сгустка электроэнергии по воздуху

Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области в своем телеграмм-канале сообщила, что Иркутским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ.

Судом установлено, что в 2024 году подсудимый, при разгрузке бетонных изделий, в нарушение правил техники безопасности, разместил кран под высоковольтными воздушными линиями электропередач. В результате произошел электрический пробой между стрелой крана и проводами. Сын подсудимого, закреплявший грузоподъемные стропы к бетонному изделию, без средств индивидуальной защиты получил термический ожог и впоследствии скончался в больнице. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Кроме того, подсудимый лишен права управлять специальной техникой на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Таким образом, важно не только не прикасаться предметами к линиям электропередач, но и вообще близко не подходить к ним, поскольку электроэнергия может перекидываться по воздуху и представлять опасность.

Фото: Номер один

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