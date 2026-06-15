Суд обязал минтранс увеличить частоту маршрута «Улан-Удэ – Куйтун – Тарбагатай»

Железнодорожный районный суд обязал минтранс Бурятии организовать ежедневное межмуниципальное пригородное сообщение маршрута № 440 «Улан-Удэ – Куйтун – Тарбагатай».

Установлено, что существующий график (рейсы дважды в день три раза в неделю) не обеспечивает регулярное и надлежащее транспортное обслуживание населения.

«Ответчиком не были приняты своевременные меры для изменения графика перевозок и заключения соответствующих государственных контрактов на выполнение регулярных работ по регулируемым тарифам», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.

На министерство по развитию транспорта Бурятии возложена обязанность в течение 3 месяцев со дня вступления решения в законную силу организовать в пределах своих полномочий регулярное ежедневное межмуниципальное пригородное сообщение «Улан-Удэ – Куйтун – Тарбагатай» по регулируемому тарифу.