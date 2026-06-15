Общество 15.06.2026 в 15:01
В Улан-Удэ сотрудник комитета по транспорту сдал кровь более ста раз
Очередную донацию совершил Сергей Будагаев
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ сотрудник комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города сдал кровь более ста раз. Начальник отдела организации дорожного движения Сергей Будагаев совершил 124-ю донацию на станции переливания крови.
В копилке донора 63 кроводачи, 48 тромбоцитоферезов и 13 плазмодач.
«Нагрудным знаком «Почетный донор России» Сергей Евгеньевич награждён ещё в 2014 году, но продолжает помогать регулярно», - рассказали в комитете.
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