Общество 15.06.2026 в 15:01

В Улан-Удэ сотрудник комитета по транспорту сдал кровь более ста раз

Очередную донацию совершил Сергей Будагаев
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ сотрудник комитета по транспорту сдал кровь более ста раз
Фото: комитет по транспорту

В Улан-Удэ сотрудник комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города сдал кровь более ста раз. Начальник отдела организации дорожного движения Сергей Будагаев совершил 124-ю донацию на станции переливания крови.

В копилке донора 63 кроводачи, 48 тромбоцитоферезов и 13 плазмодач.

«Нагрудным знаком «Почетный донор России» Сергей Евгеньевич награждён ещё в 2014 году, но продолжает помогать регулярно», - рассказали в комитете.

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