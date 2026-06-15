В Улан-Удэ сотрудник комитета по транспорту сдал кровь более ста раз

В Улан-Удэ сотрудник комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города сдал кровь более ста раз. Начальник отдела организации дорожного движения Сергей Будагаев совершил 124-ю донацию на станции переливания крови.

В копилке донора 63 кроводачи, 48 тромбоцитоферезов и 13 плазмодач.

«Нагрудным знаком «Почетный донор России» Сергей Евгеньевич награждён ещё в 2014 году, но продолжает помогать регулярно», - рассказали в комитете.