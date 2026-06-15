В инфекционную больницу Бурятии экстренно доставили 3-месячную девочку

В минувшие выходные медики Баунтовской ЦРБ и бригады санавиации Территориального центра медицины катастроф экстренно эвакуировали в Улан-Удэ трехмесячную девочку. На фоне острого инфекционного заболевания у малышки развились опасные осложнения: сильнейшее обезвоживание и судорожный синдром, рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Перед этим реаниматолог Баунтовской ЦРБ Чингис Регзенов и врач-педиатр Жанна Сумарокова согласовали тактику лечения с заведующим отделением реанимации Республиканской клинической инфекционной больницы Дмитрием Дугаровым, стабилизировали состояние младенца и подготовили к транспортировке.

«Ситуация осложнялась тем, что эвакуация проходила в темное время суток. Благодарю Главу района Николая Ковалёва и авиакомпанию «Баргузин» за содействие в организации вылета и готовность прийти на помощь. В местном аэропорту наши медики обеспечили подсветку взлетно-посадочной полосы своими силами, чтобы борт санавиации смог безопасно приземлиться и забрать ребёнка», - отметила Евгения Лудупова.

В воздухе маленькую пациентку сопровождал реаниматолог санавиации Алексей Корнюшин, продолживший интенсивную терапию во время перелета. Девочку доставили в инфекционную больницу Улан-Удэ.

«Состояние на данный момент стабильно тяжелое, ребенок находится в реанимационном отделении, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Медики продолжают борьбу за её здоровье», - заключила министр.