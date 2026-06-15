На фоне атак беспилотников ухудшится качество бензина

Как сообщает «Коммерсантъ», некоторые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получили временное разрешение на переход с экологического стандарта «Евро-5» на «Евро-3». Данное топливо характеризуется повышенным содержанием серы, что делает его менее экологичным. Эксперты предостерегают, что использование такого горючего может привести к ускоренному износу катализатора, выхлопной системы и других компонентов двигателя современных автомобилей.

В результате данных мер можно ожидать ухудшения качества бензина, поставляемого в центральные регионы России. В то же время, в Бурятии, куда топливо поступает от Ангарской нефтехимической компании, бензин по-прежнему будет соответствовать стандартам «Евро-5».

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