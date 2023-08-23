Развитие спортивной инфраструктуры в регионе – главная тема совещания, которое провели сегодня в Улан-Удэ первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров и глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.Азат Кадыров рассказал о том, что в Бурятии запускается новый федеральный проект «Бизнес-Спринт». Напомним, соглашение о реализации этого проекта в республике подписали в прошлом году министр спорта РФ Олег Матыцин и глава Бурятии Алексей Цыденов на Восточном экономическом форуме-2022.«Отмечу, что Бурятия является активным участником федеральных программ. Как с федеральной поддержкой, так и без нее, за счёт собственных средств, спортивная инфраструктура в регионе развивается. При этом есть понимание того, каких видов объектов не хватает в столице республики, других населенных пунктах. Собственно говоря, один из проектов - федеральный проект «Бизнес-спринт», в котором республика тоже активно участвует, внесёт определенную лепту в развитие спортивной инфраструктуры. Это будут спортивные сооружения нового формата с использованием современных технологий. Вопросы развития физической культуры и спорта в регионе находятся на постоянном контроле Алексея Самбуевича, он лично погружен в каждую тему в области физической культуры и спорта, регулярно на связи. И сегодняшний диалог это подтверждает», - отметил Азат Кадыров.Глава Бурятии подчеркнул, что министерством спорта России республике уделяется большое внимание. Помимо проекта «Бизнес-Спринт» минспорта РФ поддержало строительство волейбольного центра в Улан-Удэ, который планируется открыть в 103-м мкр до конца 2023 года.«Я бы хотел поблагодарить министерство спорта за то, что нашей республике уделяется очень большое внимание. Если взять в процентном соотношении то финансирование, которое идет в республику, то это, по сравнению с другими регионами, очень высокий процент. Только по «Бизнес-спринту» пять площадок строятся у нас. И таких регионов больше нет», - сказал Алексей Цыденов.Накануне, 22 августа, Азат Кадыров осмотрел спортивные объекты в Улан-Удэ, как построенные, так и строящиеся. В Региональном центре по стрельбе из лука Азат Кадыров особо оценил подготовку бурятских лучников.«Стрельба из лука – это не только национальный, но и олимпийский вид спорта. В республике хорошие традиции, хорошая школа, и тренеры готовят сильных спортсменов, членов сборных команд», - отметил Азат Кадыров.Помимо Регионального центра по стрельбе из лука первый замминистра спорта России также посетил Региональный центр единоборств «Патриот», Физкультурно-оздоровительный комплекс в 103-м мкр., где строится Волейбольный центр «Эйс», ледовую арену «IceМетр», Физкультурно-спортивный комплекс, Региональный центр по хоккею, модульные спортивные площадки с цифровой инфраструктурой в парках «Юбилейный» и им. С.Н. Орешкова и умную спортивную площадку, строящуюся на территории средней школы №36. Площадка строится в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Здесь работы проводит компания «Базис групп».«На сегодняшний момент выполнены работы по бетонированию, сделаны подпорные стенки, залили бетон под баскетбольную, волейбольную площадки, установили мафы и смонтировали футбольное поле площадью 2160 кв метров. Также произвели освещение спортивной площадки и мячеуловители», - рассказал о проделанной работе гендиректор ГК «Базис групп» Артемий Хохлов.В рамках федеральной программы «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в Бурятии возводится шесть объектов: волейбольный центр «Эйс», модульные спортивные площадки для занятий массовыми видами спорта с цифровой инфраструктурой в поселке Аршан Тункинского района, в селе Гурульба Иволгинского района, в городе Гусиноозерск Селенгинского района и сразу две площадки в городских парках Улан-Удэ.Фото: egov-buryatia.ru