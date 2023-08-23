В Бурятии открыли продажи билетов на премьеру национальной оперы «Эреэхэн»

Бурятский государственный академический театр оперы и балета объявил о старте продаж на премьеру национальной оперы «Эреэхэн» композитора Баира Дондокова, сообщили в пресс-службе БГАТОиБ.Сам композитор выступил и автором либретто, победив в конкурсе министерства культуры Бурятии в 2020 году. За основу автором взята пьеса Базара Барадина «Ехэ Удаган Абжаа» о встрече бурятской делегации с Петром I.«На создание национальной оперы в честь 100-летия Бурятии с 2021 по 2023 годы была выделена субсидия в размере 13 миллионов 465 тысяч рублей из федерального бюджета. Музыку написал композитор Баир Дондоков. Отмечу, что собралась яркая и талантливая постановочная команда. Думаю, получится очень красивый спектакль», — говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Музыкальным руководителем постановки выступает народная артистка России Дарима Линховоин, режиссёром-постановщиком – Олег Юмов. Художником- постановщики: заслуженный художник России Даши Намдаков и Сэсэг Дондокова, знакомая зрителям по работе над рок-мюзиклом «Бальжан Хатан». Также над постановкой работают и другие талантливые художники: Татьяна Тышкенова (костюмы), Евгений Виноградов (свет) из Москвы, Арюна Булутова ( мультимедиа).Дирижером симфонического оркестра выступит Виталий Шевелев, который работал в Бурятии с 2017 по 2020 года, а ныне служит в Мариинском театре (Приморская сцена).«На самом деле моя личная работа над оперой уже год с лишним идет. Это были встречи с композитором, художником. Для меня это волнительный момент, такая серьезная команда собралась для этой оперы. Это большое везение и удача. История замечательная. Эреэхэн — девушка-шаманка, которая была в делегации бурят, которые ходили к Петру I 320 лет тому назад. Так что опера основана на реальных событиях. Но мы ее будет немножко в другом ключе делать, потому что это не реконструкция реальных событий. Эта такая фэнтезийная будет история. В центре всей этой истории вот эта девушка, которая сопровождала, оберегала своим талантом эту делегацию по пути в Москву и обратно», - рассказывает Олег Юмов.Солисты бурятской оперы погружаются в материал и отмечают, что тема интересная и очень важная для бурятского народа.«Я думаю, это будет очень интересная премьера, потому что она будет на бурятском языке - национальная опера. У нас есть «Энхэ-Булат батор», «Бальжан хатан», а теперь в репертуаре появится и «Эреэхэн», - говорит заслуженная артистка России Билигма Ринчинова.«В ноябре состоится премьера, посвященная 100-летию Бурятии. Будут замечательные декорации, костюмы, украшения. Мне понравилось, что костюмы будут с элементом современности. Для сюжета взяли историческое событие, я думаю, что это будет что-то очень грандиозное и интересное. Команда собралась талантливая. Интересно, что Виталий Шевелев приедет из Владивостока», - отметила народная артистка Бурятии Эржена Базарсадаева.Постановка осуществляется на средства федерального бюджета при поддержке министерства культуры Бурятии.И большой (во всех смыслах) сюрприз. На премьере национальной оперы «Эреэхэн» зрители увидят пятиметровую скульптуру Даши Намдакова. Композиция «Ясновидение» известного художника станет главным элементом декораций сцены.Премьера состоится 21 и 22 ноября. Билеты на премьеру национальной оперы «Эреэхэн» уже в продаже на сайте uuopera.ru и в кассе театра, в том числе и по «Пушкинской карте». Возрастной ценз: 12+Фото: uuopera.ru