Общество 23.08.2023 в 17:54
В Бурятии открыли продажи билетов на премьеру национальной оперы «Эреэхэн»
Пятиметровая скульптура Даши Намдакова «Ясновидение» станет главным элементом декораций сцены
Текст: Номер один
Бурятский государственный академический театр оперы и балета объявил о старте продаж на премьеру национальной оперы «Эреэхэн» композитора Баира Дондокова, сообщили в пресс-службе БГАТОиБ.
Сам композитор выступил и автором либретто, победив в конкурсе министерства культуры Бурятии в 2020 году. За основу автором взята пьеса Базара Барадина «Ехэ Удаган Абжаа» о встрече бурятской делегации с Петром I.
«На создание национальной оперы в честь 100-летия Бурятии с 2021 по 2023 годы была выделена субсидия в размере 13 миллионов 465 тысяч рублей из федерального бюджета. Музыку написал композитор Баир Дондоков. Отмечу, что собралась яркая и талантливая постановочная команда. Думаю, получится очень красивый спектакль», — говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Музыкальным руководителем постановки выступает народная артистка России Дарима Линховоин, режиссёром-постановщиком – Олег Юмов. Художником- постановщики: заслуженный художник России Даши Намдаков и Сэсэг Дондокова, знакомая зрителям по работе над рок-мюзиклом «Бальжан Хатан». Также над постановкой работают и другие талантливые художники: Татьяна Тышкенова (костюмы), Евгений Виноградов (свет) из Москвы, Арюна Булутова ( мультимедиа).
Дирижером симфонического оркестра выступит Виталий Шевелев, который работал в Бурятии с 2017 по 2020 года, а ныне служит в Мариинском театре (Приморская сцена).
«На самом деле моя личная работа над оперой уже год с лишним идет. Это были встречи с композитором, художником. Для меня это волнительный момент, такая серьезная команда собралась для этой оперы. Это большое везение и удача. История замечательная. Эреэхэн — девушка-шаманка, которая была в делегации бурят, которые ходили к Петру I 320 лет тому назад. Так что опера основана на реальных событиях. Но мы ее будет немножко в другом ключе делать, потому что это не реконструкция реальных событий. Эта такая фэнтезийная будет история. В центре всей этой истории вот эта девушка, которая сопровождала, оберегала своим талантом эту делегацию по пути в Москву и обратно», - рассказывает Олег Юмов.
Солисты бурятской оперы погружаются в материал и отмечают, что тема интересная и очень важная для бурятского народа.
«Я думаю, это будет очень интересная премьера, потому что она будет на бурятском языке - национальная опера. У нас есть «Энхэ-Булат батор», «Бальжан хатан», а теперь в репертуаре появится и «Эреэхэн», - говорит заслуженная артистка России Билигма Ринчинова.
«В ноябре состоится премьера, посвященная 100-летию Бурятии. Будут замечательные декорации, костюмы, украшения. Мне понравилось, что костюмы будут с элементом современности. Для сюжета взяли историческое событие, я думаю, что это будет что-то очень грандиозное и интересное. Команда собралась талантливая. Интересно, что Виталий Шевелев приедет из Владивостока», - отметила народная артистка Бурятии Эржена Базарсадаева.
Постановка осуществляется на средства федерального бюджета при поддержке министерства культуры Бурятии.
И большой (во всех смыслах) сюрприз. На премьере национальной оперы «Эреэхэн» зрители увидят пятиметровую скульптуру Даши Намдакова. Композиция «Ясновидение» известного художника станет главным элементом декораций сцены.
Премьера состоится 21 и 22 ноября. Билеты на премьеру национальной оперы «Эреэхэн» уже в продаже на сайте uuopera.ru и в кассе театра, в том числе и по «Пушкинской карте». Возрастной ценз: 12+
Фото: uuopera.ru
Сам композитор выступил и автором либретто, победив в конкурсе министерства культуры Бурятии в 2020 году. За основу автором взята пьеса Базара Барадина «Ехэ Удаган Абжаа» о встрече бурятской делегации с Петром I.
«На создание национальной оперы в честь 100-летия Бурятии с 2021 по 2023 годы была выделена субсидия в размере 13 миллионов 465 тысяч рублей из федерального бюджета. Музыку написал композитор Баир Дондоков. Отмечу, что собралась яркая и талантливая постановочная команда. Думаю, получится очень красивый спектакль», — говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Музыкальным руководителем постановки выступает народная артистка России Дарима Линховоин, режиссёром-постановщиком – Олег Юмов. Художником- постановщики: заслуженный художник России Даши Намдаков и Сэсэг Дондокова, знакомая зрителям по работе над рок-мюзиклом «Бальжан Хатан». Также над постановкой работают и другие талантливые художники: Татьяна Тышкенова (костюмы), Евгений Виноградов (свет) из Москвы, Арюна Булутова ( мультимедиа).
Дирижером симфонического оркестра выступит Виталий Шевелев, который работал в Бурятии с 2017 по 2020 года, а ныне служит в Мариинском театре (Приморская сцена).
«На самом деле моя личная работа над оперой уже год с лишним идет. Это были встречи с композитором, художником. Для меня это волнительный момент, такая серьезная команда собралась для этой оперы. Это большое везение и удача. История замечательная. Эреэхэн — девушка-шаманка, которая была в делегации бурят, которые ходили к Петру I 320 лет тому назад. Так что опера основана на реальных событиях. Но мы ее будет немножко в другом ключе делать, потому что это не реконструкция реальных событий. Эта такая фэнтезийная будет история. В центре всей этой истории вот эта девушка, которая сопровождала, оберегала своим талантом эту делегацию по пути в Москву и обратно», - рассказывает Олег Юмов.
Солисты бурятской оперы погружаются в материал и отмечают, что тема интересная и очень важная для бурятского народа.
«Я думаю, это будет очень интересная премьера, потому что она будет на бурятском языке - национальная опера. У нас есть «Энхэ-Булат батор», «Бальжан хатан», а теперь в репертуаре появится и «Эреэхэн», - говорит заслуженная артистка России Билигма Ринчинова.
«В ноябре состоится премьера, посвященная 100-летию Бурятии. Будут замечательные декорации, костюмы, украшения. Мне понравилось, что костюмы будут с элементом современности. Для сюжета взяли историческое событие, я думаю, что это будет что-то очень грандиозное и интересное. Команда собралась талантливая. Интересно, что Виталий Шевелев приедет из Владивостока», - отметила народная артистка Бурятии Эржена Базарсадаева.
Постановка осуществляется на средства федерального бюджета при поддержке министерства культуры Бурятии.
И большой (во всех смыслах) сюрприз. На премьере национальной оперы «Эреэхэн» зрители увидят пятиметровую скульптуру Даши Намдакова. Композиция «Ясновидение» известного художника станет главным элементом декораций сцены.
Премьера состоится 21 и 22 ноября. Билеты на премьеру национальной оперы «Эреэхэн» уже в продаже на сайте uuopera.ru и в кассе театра, в том числе и по «Пушкинской карте». Возрастной ценз: 12+
Фото: uuopera.ru