Более 4 тысяч жителей Бурятии посетили спектакль «Живая вода»

Около 4000 жителей Бурятии в минувшие выходные постеили уникальный спектакль «Живая вода», показ которого состоялся в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Помимо одновременных действий на сцене, воде и воздухе, этот спектакль отличается звездным составом участников и необыкновенными декорациями, и постановкой, сообщили в правительстве республики.«Живая вода» - знакомство с культурными традициями народов России, подчеркивающий красоту и разнообразие различных видов спорта и искусства, с демонстрацией мастерства сильнейших синхронисток мира. Через художественную интерпретацию национальных характеров и обычаев раскрываются вневременные ценности, открывается идея торжества добра над злом, идея народного единения и сохранения многообразия культурного наследия.Мировые звезды синхронного плавания Мария Киселева, Светлана Колесниченко, Варвара Субботина и Майя Дорошко перед показами приоткрыли закулисье своего театра.«B нaшeм cпeктaклe мы пyтeшecтвyeм пo peкaм и oзepaм нaшeй cтpaны. Mы знaкoмимcя c нapoдaми, кoтopыe нaceляют бepeгa этиx peк и oзep. И чтo caмoe интepecнoe, пepвый нoмep нaчинaeтcя нa Бaйкaлe», - рассказывает трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева.Около 150 ребятишек имели возможность поговорить с чемпионками, было задано несколько десятков вопросов.«Для нас честь соприкоснуться с искусством олимпийских чемпионоки по синхронному плаванию, ведь наша страна является лучшей в этом виде спорта. Россия уверенно держит за собой планку лидера. Хочется отметить, что такой спектакль может быть проведен далеко не в каждом бассейне. И от того вдвойне приятнее, что наш Физкультурно-спортивный комплекс обладает лучшим бассейном на территории Сибири и Дальнего Востока, что даже сборная страны уже дважды выбирала его для подготовки к важным предстоящим стартам», - отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.В первый день показа спектакля вечерний сеанс был полностью благотворительным. Его посетили многодетные и малообеспеченные семьи, семьи участников СВО, дети-сироты и ветераны.Фото: egov-buryatia.ru