Общество 06.09.2023 в 18:23

В Улан-Удэ проверяют факт появления в школьном обеде батончиков с червями

Следователи устанавливают полную картину инцидента и обещают дать оценку действиям должностных лиц
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В Улан-Удэ проверяют факт появления в школьном обеде батончиков с червями
В Бурятии в средствах массовой информации сегодня опубликованы сведения о том, что в средней образовательной школе в Улан-Удэ учащиеся на обед получили злаковые батончики ненадлежащего качества.

В настоящее время проводятся необходимые проверки, в рамках которых будет установлена полная картина инцидента. После этого действиям (бездействию) должностных лиц Городского комбината школьного питания будет дана правовая оценка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Батончики с червями раздавали в школе №47, сообщалось в соцсетях.  Директор Городского комбината школьного питания Алла Шахова поспешила успокоить родителей тоже в соцсетях. По ее словам, при приемке лакомства 15 батончиков вскрывали. Никакого умысла травить детей испорченным десертом, разумеется, не было. Все батончики вернули производителю.

Фото: СКР
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