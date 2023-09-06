В Улан-Удэ проверяют факт появления в школьном обеде батончиков с червями

В Бурятии в средствах массовой информации сегодня опубликованы сведения о том, что в средней образовательной школе в Улан-Удэ учащиеся на обед получили злаковые батончики ненадлежащего качества.В настоящее время проводятся необходимые проверки, в рамках которых будет установлена полная картина инцидента. После этого действиям (бездействию) должностных лиц Городского комбината школьного питания будет дана правовая оценка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Батончики с червями раздавали в школе №47, сообщалось в соцсетях. Директор Городского комбината школьного питания Алла Шахова поспешила успокоить родителей тоже в соцсетях. По ее словам, при приемке лакомства 15 батончиков вскрывали. Никакого умысла травить детей испорченным десертом, разумеется, не было. Все батончики вернули производителю.Фото: СКР