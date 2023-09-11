Общество 11.09.2023 в 09:00

Досрочный выход на пенсию родителей детей-инвалидов

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Досрочный выход на пенсию родителей детей-инвалидов
Pixabay

Вопрос: «Во сколько лет мама ребенка с инвалидностью может выйти на пенсию?» 

Татьяна П.

В семьях, воспитавших ребенка-инвалида до возраста 8 лет (при этом неважно, когда ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался), один из родителей имеет право выйти на пенсию досрочно. Мама - в 50 лет со страховым стажем 15 лет, а папа - в 55 лет со страховым стажем 20 лет.

Нужно помнить, что на досрочную пенсию может сначала выйти мать, а затем отец, при условии отказа матери от данного вида пенсии или ее перехода на другой вид пенсии.

Требования к наличию у матери или у отца ребенка-инвалида индивидуального пенсионного коэффициента для права на досрочную пенсию:

- если мать ребенка-инвалида (при наличии вышеуказанных требований к возрасту ребенка и стажу) достигает возраста 50 лет в 2022 году или отец ребенка-инвалида достигает возраста 55 лет в 2022 году, то им необходимо иметь 23,4 коэффициента.

Напомним, период ухода неработающего родителя за ребенком-инвалидом также засчитывается в страховой стаж. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.

Опекуны тоже могут выйти на пенсию раньше. Для них пенсионный возраст сокращается на один год за каждые полтора года опеки, но не больше чем на пять лет. Главное условие - опекуном нужно стать, пока ребенку не исполнилось восемь лет.

Чтобы оформить досрочную пенсию, обратитесь в местное отделение Соцфонда или МФЦ.

Понадобятся следующие документы:

- паспорт;

- СНИЛС;

- трудовая книжка;

- справка об инвалидности.

 

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