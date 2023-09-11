Общество 11.09.2023 в 12:09

17 процентов женщин Бурятии болеют раком молочной железы

Минздрав республики призывает женщин внимательнее относиться к профилактике
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Текст: Петр Санжиев
17 процентов женщин Бурятии болеют раком молочной железы
Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, медиков очень беспокоит, что женское население республики не всегда показывает высокую заинтересованность в своевременном прохождении профилактических осмотров и диспансеризации.

«Мы, к сожалению, видим запущенные случаи и печальные исходы у женщин, которые не обращались два года и более. При раннем обращении за медицинской помощью любое заболевание, такое как рак молочной железы на ранней стадии, предотвратимо», - говорит министр.

Глава бурятского здравоохранения также выразила большую обеспокоенность проблемами сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Мы видим, что каждая пятая женщина Бурятии в возрасте от 45 до 65 лет страдает ожирением. Это фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний. При анализе, основной причиной смерти у женщин являются сердечно-сосудистые заболевания», - отмечает она.

Здоровый образ жизни, рациональное сбалансированное питание, профосмотры и другие нехитрые вещи способны помочь всем дольше сохранить здоровье, говорит министр.

Фото: «Номер один»
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