17 процентов женщин Бурятии болеют раком молочной железы

Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, медиков очень беспокоит, что женское население республики не всегда показывает высокую заинтересованность в своевременном прохождении профилактических осмотров и диспансеризации.«Мы, к сожалению, видим запущенные случаи и печальные исходы у женщин, которые не обращались два года и более. При раннем обращении за медицинской помощью любое заболевание, такое как рак молочной железы на ранней стадии, предотвратимо», - говорит министр.Глава бурятского здравоохранения также выразила большую обеспокоенность проблемами сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.«Мы видим, что каждая пятая женщина Бурятии в возрасте от 45 до 65 лет страдает ожирением. Это фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний. При анализе, основной причиной смерти у женщин являются сердечно-сосудистые заболевания», - отмечает она.Здоровый образ жизни, рациональное сбалансированное питание, профосмотры и другие нехитрые вещи способны помочь всем дольше сохранить здоровье, говорит министр.Фото: «Номер один»