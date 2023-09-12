Общество 12.09.2023 в 14:53

Делегация Монголии на ВЭФ-2023 остро поставила вопрос об импортных тарифах

Фактически они являются запретными для экспорта монгольских товаров в Россию, считают в Монголии
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Текст: Номер один
Делегация Монголии на ВЭФ-2023 остро поставила вопрос об импортных тарифах
Российско-монгольские двусторонние отношения имеют долгую историю, но к сожалению, в последние 30 лет после 1990 года эти отношения пережили стагнацию. Двусторонняя торговля, экономическое сотрудничество пережило очень серьезный спад. Об этом заявил сегодня на ВЭФ-2023 представитель председателя монгольской части Монголо-Российской межправительственной комиссии господин Наранхуу Халзхуу.

«Особенно серьезный урон, я бы сказал, был причинен взаимной торговле. Это стало результатом различных процессов. Особенно, конечно, на экономике Монголии сказалось негативно высокие импортные тарифы на российской стороне, которые фактически являлись запретными для экспорта монгольских товаров в Россию. Это конечно препятствие серьезное и влияет на все прочие формы и пути сотрудничества. Поэтому я бы сказал, что для того, чтобы говорить о перспективных направлениях, сначала мы должны заняться непосредственно вопросами торговли и тарифов», - отметил Наранхуу Халзхуу.

«На ВЭФ мы попытаемся осмыслить те быстрые и большие серьезные перемены, которые происходят в мире, в международной политике и в мировой экономике, которые непосредственно затрагивают наши регионы, и конечно, такие большие страны, как Россия, Монголия, Китай», - сказал Наранхуу Халзхуу.

Участники сессии обсудили перспективы сотрудничества между Россией и Монголией, трансграничными регионами двух стран по различным направлениям – от торгово-экономического до культурного и туристического обмена.

Товарооборот между Россией и Монголией растет. Ожидается, что по итогам этого года он достигнет 3 миллиардов долларов США. Однако сальдо торгового баланса является крайне несбалансированным. Россия имеет огромный «перекос» в свою пользу. В связи с этим монголы поднимают вопрос об облегчении доступа своей продукции на внутрироссийский рынок.

Как сообщал «Номер один», ранее заявление о необходимости снижения пошлин прозвучало в Улан-Удэ на очередном заседании подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству. Эта подкомиссия работает в рамках большой Российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Тогда Хурэлбаатар Булгантуяа, глава Национального комитета по возрождению пограничных пунктов Монголии, открыто выразила принципиальную позицию своей страны о российских пошлинах.

«Развитию приграничной торговли между нашими двумя странами в значительной мере препятствуют, прежде всего, высокие импортные тарифы Российской Федерации», - заявила глава монгольской делегации.

Она напомнила, что в ходе последнего заседания межправительственной комиссии, которое прошло в октябре 2022 года в Москве, главы национальных частей комиссии обговорили данный вопрос.

«Но, к сожалению, никакого существенного решения не было принято», - фактически упрекнула она Россию. Намекнув на события последнего года вокруг России, г-жа Булгантуяа высказалась в том роде, что сейчас сложились новые реалии международных отношений, в т. ч. торговых – России нужны новые рынки, а Монголия тоже готова нарастить экспорт в Россию.

«Хотела бы призвать вас, российскую сторону, посодействовать устранению тарифных и нетарифных барьеров в отношении торговли с соседними дружественными странами», - обратилась она к российским участникам заседания.

Фото: ВЭФ-2023/скриншот
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Россия Монголия связи импорт тарифы

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